Yeni bir aşk geliyor... Astrolog Merve Rençber'den Yengeç Burcu Ekim 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay eğitim, seyahatler, geleceğe dair plan ve tasarılar gündeminizde öne çıkıyor. Yasal süreçler içinde olabilir, başvurularda bulunabilir, uzun vadeli yatırım planları içerisinde olabilirsiniz. Aile ve akrabalarla ilişkiler, komşular ve kardeşler gündeminizi belirleyebilir. Yakınlarınızla ortak planlar içine girebilirsiniz.
2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Yaratıcılığınızı arttıracak, kariyer hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak bu transit ile, mesleğinizde uzmanlaşma, gelişme ile ilgilenebilirsiniz. Hem ilişkiler hem finansal dengeniz, yaşam kaliteniz sizin için daha önemli olacak.
14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Aşk ilişkilerinde önemli değişimleri getirecek bu retro ile eski aşklar kapınızı çalabilir. Bir dönem derin duygular hissettiğiniz veya derin paylaşımlar yaptığınız kişiler bu dönem tekrar ortaya çıkabilir. Ayın ikinci yarısı boyunca siz de kendi içinizde daha çok geçmişe gidebilir, geçmişi kendi içinizde tekrar tekrar sorgulayabilir, kendinizle veya geçmişteki kişilerle iç hesaplaşmalara düşebilirsiniz. Bu retroda özgüveninizi ve öz değerinizi aşağıya çekmemeye dikkat etmeli, yüzeysel cinsel birlikteliklerden kaçınmalısınız. İlişkilerde zaaflar ve takıntılar ile hareket etmek pişmanlığı getirebilir.
16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Aile üyelerini, evliliği ve ev içindeki ilişkileri ön plana taşıyacak bu tarih civarında, evinize ve özel ilişkilerinize odaklanacaksınız. Yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçları getirecek bu Yeni Ay, hayatınızda yeni bir sayfa açıyor olacak. Bu tarih civarında askıda kalan, gel-gitli pek çok ilişki, dostluk, ortaklık netleşmeye gidiyor olacak. Aynı zamanda yeni bir eğitim sürecine başlayabilir, eğitim hayatında yeni bir döneme geçebilirsiniz. Yurtdışı ve yabancılarla ilişkiler bu süreçte gündeme gelebilir.
23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında duygularınızı canlandıracak, her duyguyu daha yoğun yaşacağınız günlerde olacaksınız. İlişkilerde güven ve cinsellik öne çıkıyor olacak. Acı çekme eğiliminden kesinlikle kaçınmalı, size huzursuzluk veren ilişkilerden uzaklaşmalısınız. Özgüvenin artacağı bu süreçte, daha radikal kararlar alabilir, kendinize göre ilkler gerçekleştirebilirsiniz. Bazı aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde geçici deneyimler, ani gelişmeler olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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