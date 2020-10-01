Yeni bir aşk geliyor... Astrolog Merve Rençber'den Yengeç Burcu Ekim 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Yengeç burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay eğitim, seyahatler, geleceğe dair plan ve tasarılar gündeminizde öne çıkıyor. Yasal süreçler içinde olabilir, başvurularda bulunabilir, uzun vadeli yatırım planları içerisinde olabilirsiniz. Aile ve akrabalarla ilişkiler, komşular ve kardeşler gündeminizi belirleyebilir. Yakınlarınızla ortak planlar içine girebilirsiniz.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Yaratıcılığınızı arttıracak, kariyer hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak bu transit ile, mesleğinizde uzmanlaşma, gelişme ile ilgilenebilirsiniz. Hem ilişkiler hem finansal dengeniz, yaşam kaliteniz sizin için daha önemli olacak.