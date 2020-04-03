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Yeni bir commandos oyunu geliştiriliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bir süre önce Commandos serisinin haklarını satın alan Kalypso Media, yeni oyunun yolda olduğunu duyurdu!

Yeni bir commandos oyunu geliştiriliyor!

Kalypso Media bünyesinde yer alan Claymore Game Studios tarafından geliştirileceği açıklanan yeni Commandos oyunu ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz henüz. Firma, yeni oyun için işe alım yapmaya devam ediyor.

Kalypso Media, kısa bir süre önce Commandos 2'nin remaster sürümünü Steam üzerinden piyasaya sürmüştü. Ancak o oyun genel olarak 'karışık' yorumlar almış durumda. Yeni oyunun çok daha iyi olmasını umuyoruz!

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Anahtar Kelimeler:
Claymore Game Studios Commandos Kalypso Media Strateji

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