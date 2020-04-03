Yeni bir commandos oyunu geliştiriliyor!

Kalypso Media bünyesinde yer alan Claymore Game Studios tarafından geliştirileceği açıklanan yeni Commandos oyunu ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz henüz. Firma, yeni oyun için işe alım yapmaya devam ediyor.

Kalypso Media, kısa bir süre önce Commandos 2'nin remaster sürümünü Steam üzerinden piyasaya sürmüştü. Ancak o oyun genel olarak 'karışık' yorumlar almış durumda. Yeni oyunun çok daha iyi olmasını umuyoruz!

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