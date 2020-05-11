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Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 09:55 | Son Güncelleme

Honor, Honor X10 tanıtım etkinliğinden iki gün önce 18 Mayıs’ta düzenleyeceği Honor Smart Life etkinliğini açıkladı. Şirket bu etkinlikte dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yönlendiriciler, akıllı televizyonlar ve daha bir çok ürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?

Yaklaşık bir hafta önce Twitter’da AMD Ryzen 7 4800H ile güçlendirilen yeni bir Huawei laptop listelendi. Sızıntı bu laptopun Huawei markasına ait olacağı yönünde. Ancak Huawei’nin yakınlarda düzenleyeceği bir etkinlik yok. Aksine Honor 18 Mayıs 2020 tarihinde bir lansman düzenleyecek. Muhtemelen bu etkinlikte yeni bir Honor MagicBook tanıtılacak. Tipster’a göre, bu yaklaşan gizemli Huawei dizüstü bilgisayar, 16GB DDR4 RAM ile eşleştirilmiş AMD Ryzen 7 4800H tarafından güçlendirilecek. Ayrıca, Western Digital PC SN720 NVMe SSD’ye ev sahipliği yapacak.

Bu yeni Honor MagicBook dizüstü bilgisayar, üst düzey oyuncuların dışında çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Sızıntı yapan kişi GPU’ya dair bir kanıt bulamadı. Bununla birlikte, tahmin olarak kullanılması beklenen Radeon RX Vega GPU, düşük ve orta düzey düzenlemelerde iyi performans gösterir ve oyun oynamak için oldukça elverişlidir.

YENİ MAGİCBOOK NE ZAMAN TANITILACAK?

Sonuç olarak yakın zamanda Huawei’nin düzenleyeceği bir etkinlik yok. Honor’da ise bir etkinlik var ve bu etkinlikte bilgisayar tanıtımı yapacağını biliyoruz. Öte yandan Honor başkanı George Zhao geçtiğimiz günlerde 14 inç boyutunda gücünü 10. nesil Intel işlemcilerden alan bir laptopun fotoğrafını paylaştı. Anlayacağınız kafalar karışık. Yeni modelin hangi markaya ait olacağı, hangi grafik işlemcisine sahip olacağı henüz bilinmiyor. Her şey için 9 gün sonra yapılacak olan etkinliği beklememiz gerekiyor. Bakalım yeni bir Honor MagicBook tanıtılacak mı?

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