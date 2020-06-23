Yeni Biriyle Flörtleşmenin 5 Yolu

Birçoğumuzun ortak bir derdi var. Acıyı, tatlıyı, birçok zorluğu ve sevinci, kısaca hayatı biriyle paylaşma isteği. Partner bulmayla da her şey hallolmuyor tabii. Doğru kişi olduğunuzu sandığımız biriyle yeni bir ilişkiye adım atabilmek için birazdan okuyacağınız 5 madde size işinize yarayacak flörtleşme taktikleri kazandıracak. Tabii hatırlatmakta fayda var, bu maddeleri okuduktan sonra alfa olmayacaksınız. Biriyle Flörtleşmenin Yolları 1. Flört ve sevgili arasındaki farkı iyi gözetin Eh, işin biraz acemisi olduğunuzu varsayalım. Yok ben zaten biliyorum diyorsanız bu maddeyi atlayabilirsiniz. Bizler işe en temelinden başlayalım da. Flörtleşme nedir sorusuna verilecek en güzel cevap "halkın kendi kendini yönetmesi." değil elbette. Flört; ilişkinin adı konmadan, karşılıkla kurların yapıldığı, cilveleşildiği, ilişki öncesi en şahane dönemdir. 2. İltifat edin Bu madde çok önemli. Dozunu iyi ayarlamak zorundasınız, aksi takdirde bir bakmışsınız kuş yuvadan uçmuş. Bu maddeyle alakalı olarak dikkat edeceğiniz en temel unsur ilk buluşma veya tanışma sırasında yapmamanız gerektiğidir. Yani yeni tanıştığınız, ilk defa görüşüp mesajlaştığınız birine çok güzelsin demek sizi hedeften uzaklaştırır. Tanışma evresini geçtikten sonra özellikle yapılan esprilere, duruşa ve bakışa yapılan hoş ve naif iltifatlar size istediğiniz sonucu verecektir.

3. Özel bir şey üretin Sevgili olma aşamalarının en başında gelen unsurlardan birisidir bu. İkinize özel bir şey olmalı. Bu özel şey, her gün ya da her buluşmada aynı sokakta yürümek, bir şarkı, bir espri veya bir film olabilir. Bu özel şeyden bahsederken bizim kelimesini sıkça kullanın ve biz kavramını oturtun. Bu örneklerden en çok işe yarayanı da özel bir müzikle, özel bir sokakta yürümek olacaktır. O sokak ve müzik size aynı şeyleri hissettirmeli. Ayrıca unutmayın ki birlikte müzik eşliğinde güzel sohbetle yapılan yürüyüşler yakınlaşmanıza olanak sağlar. Bu rutini iyice oturttuğunuzda partnerinizi rahatsız etmemek şartıyla, dozunu iyi ayarlayarak fiziksel temas kurabilirsiniz. Elini tutmak için acele etmeyin, sadece tutmak istediğinizi belli edin. Birbirinize olabildiğince yakın yürüyün. Bunun için en güzel taktik kulaklığı ortak kullanmaktır. Kısa kablolu bir kulaklık işinize yarayacaktır. 4. Sorular sorun Unutmayın henüz sevgili değilsiniz. Flörtünüzü çok bunaltmadan, çok fazla derine inmeden, onu daha iyi tanımak istediğinizi belli edecek sorular sorun. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise hala flörtleştiğinizi sürekli hatırlamak. Sorduğunuz sorulardan beklemediğiniz cevapları alabilirsiniz. Sonuçta o ve siz farklı bireylersiniz ve farklı yaşamlara sahipsiniz. Aldığınız tepkilere göre flörtünüzü tartın, bir kuş yavrusunu severmişçesine davranın. Fazla sıkarsanız olmaz, hiç tutmazsanız da kaçar. Her maddede olduğu gibi dengeyi sağlayın ve korumaya çalışın.