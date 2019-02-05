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Yeni BM görevlisi Sana'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) yeni Başkanı Michael Anker Lollesgaard, Husilerin kontrolündeki Sana'ya geldi

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, göreve başladığından bu yana ilk kez Yemen'in Sana kentine geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hollandalı General Patrick Cammaert'ın yerine atanan Lollesgaard beraberindeki ekiple, Husilerin kontrolü altındaki Sana Havalimanı'nda indi.

Ürdün'ün başkenti Amman'dan gelen Lollesgaard'ın Sana'da temaslarda bulunacağı öğrenildi.

BM tarafından General Cammaert'ın yerine atanan Lollesgaard, Yemenli taraflar arasında imzalanan Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasının denetlenmesi için görevlendirilmişti.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetiminde yürütülen söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki bir komite oluşturulmasına karar verilmiş, komitenin başkanlığına Cammaert getirilmişti.

Hollandalı General Patrick Cammaert'in bir süre önce Husilerin engellemeleri nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü.

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SANA Yemen

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