Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararname Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunda Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü görev alacak.

Kararnamedeki bir başka değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilecek.

Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilecek ve ön ödemeye ilişkin usul ile esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

"AYNI YERLEŞKEDEKİ HASTANELERİN YÖNETİMİ İÇİN KOORDİNATÖR BAŞHEKİM



Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin yönetimi ve denetimine ilişkin düzenlemede ise aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilecek.