Yeni Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Dacia Sandero Stepway uzun bir aradan sonra yenilendi. Yeni tasarımıyla daha modern görünen otomobil, yeni motor seçeneklerine de kavuştu. Yeni Dacia Sandero Stepway kaç para? Yeni Dacia Sandero Stepway alınır mı Tüm detaylar testimizde. Sandero Stepway ön yüzünde büyük değişim yaşamış. LED destekli ok şeklinde ön farlar dikkatlerden kaçmıyor. İlk bakışta LED teknolojiye sahipmiş gibi görünen farlar halojen olarak geliyor. Ön ızgara elden geçirilmiş. Stepway donanımında ızgara üzerine bu uzantı ismi eklenmiş. Yan bölümde ilk dikkat çeken jantlar oluyor. En üst donanımda bile plastik jant kapaklarıyla gelen model, 16 inç alaşımlı jantları opsiyon donanımda 2500 TL ücret ile satılıyor.

Yan bölümde otomobilin SUV kimliği çamurluk eklentileriyle desteklenmiş. Ayrıca kapı altındaki plastik detaylar da otomobile farklı bir hava katmış. Yan bölümde eski nesilden farklılık olarak kapı çıtaları ve kolları değiştirilmiş. Böylece otomobil daha modern bir tasarıma kavuşmuş. Arka tasarımda bagaj kapağının formu değiştirilmiş. Ek olarak stopların iç grafikleri de değişen diğer detaylardan. Tamponlar artık daha güçlü ve heybetli görünüyor.

Otomobil bagaj hacmi konusunda da cömert davranıyor. Alan olarak 410 litrelik bir hacmi size sunuyor. Tavan rayları da elden geçirilmiş. Bu raylar artık istenirse paralel olarak ta konumlandırılabiliyor. Bu sayede aracın üstünde uzun yükleriniz taşınabiliyor. Kokpitte eskisine göre daha modern bir hava sizleri karşılıyor. Tasarım konusunda önemli değişimler göze çarpıyor.

İlk olarak orta konsoldaki ekran değişim olarak sunulmuş. Apple Car Play ve Androit Auto yazılımını destekleyen bu ekranın kullanımı da oldukça kolay. Dört kollu direksiyon simidi de oldukça şık. Üzerindeki kumandalar ile bir çok opsiyona ulaşmanız mümkün. Ancak bu tuşlar arasında multimedya kontrolünü sağlayacak olanların olmaması büyük eksik. Gösterge paneli oldukça sade. Eğer ki bu modelde 100 bg gücünde LPG’li versiyonu alırsanız, gösterge panelinde LPG detaylarını da almanız mümkün olacak. Malzeme kalitesi konusunda bolca sert plastik dikkatlerden kaçmıyor. Ön konsolun bazı bölümlerinde kullanılan kumaş detaylar buradaki kalite hissiyatını yukarılara taşımış.