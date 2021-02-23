HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Yeni Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

23.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Dacia’nın başarılı modellerinden olan Sandero yenilendi. Tasarım konusunda önemli değişim yaşayan model, Stepway versiyonuyla 167.900 TL’den satışa çıktı. Peki yeni Dacia Sandero Stepway alınır mı? Yeni Dacia Sandero Stepway’de neler değişti? Tüm detaylar test yazımızda.

Dacia Sandero Stepway uzun bir aradan sonra yenilendi. Yeni tasarımıyla daha modern görünen otomobil, yeni motor seçeneklerine de kavuştu. Yeni Dacia Sandero Stepway kaç para? Yeni Dacia Sandero Stepway alınır mı Tüm detaylar testimizde.

YENI SANDERO STEPWAY_1

Sandero Stepway ön yüzünde büyük değişim yaşamış. LED destekli ok şeklinde ön farlar dikkatlerden kaçmıyor. İlk bakışta LED teknolojiye sahipmiş gibi görünen farlar halojen olarak geliyor. Ön ızgara elden geçirilmiş. Stepway donanımında ızgara üzerine bu uzantı ismi eklenmiş.

YENI SANDERO STEPWAY_8

Yan bölümde ilk dikkat çeken jantlar oluyor. En üst donanımda bile plastik jant kapaklarıyla gelen model, 16 inç alaşımlı jantları opsiyon donanımda 2500 TL ücret ile satılıyor.
Yan bölümde otomobilin SUV kimliği çamurluk eklentileriyle desteklenmiş. Ayrıca kapı altındaki plastik detaylar da otomobile farklı bir hava katmış.

YENI SANDERO STEPWAY_24

Yan bölümde eski nesilden farklılık olarak kapı çıtaları ve kolları değiştirilmiş. Böylece otomobil daha modern bir tasarıma kavuşmuş.

YENI SANDERO STEPWAY_30

Arka tasarımda bagaj kapağının formu değiştirilmiş. Ek olarak stopların iç grafikleri de değişen diğer detaylardan. Tamponlar artık daha güçlü ve heybetli görünüyor.

YENI SANDERO STEPWAY_40

Otomobil bagaj hacmi konusunda da cömert davranıyor. Alan olarak 410 litrelik bir hacmi size sunuyor.

YENI SANDERO STEPWAY_38

Tavan rayları da elden geçirilmiş. Bu raylar artık istenirse paralel olarak ta konumlandırılabiliyor. Bu sayede aracın üstünde uzun yükleriniz taşınabiliyor.

YENI SANDERO STEPWAY_42

Kokpitte eskisine göre daha modern bir hava sizleri karşılıyor. Tasarım konusunda önemli değişimler göze çarpıyor.
İlk olarak orta konsoldaki ekran değişim olarak sunulmuş. Apple Car Play ve Androit Auto yazılımını destekleyen bu ekranın kullanımı da oldukça kolay.

YENI SANDERO STEPWAY_46

Dört kollu direksiyon simidi de oldukça şık. Üzerindeki kumandalar ile bir çok opsiyona ulaşmanız mümkün. Ancak bu tuşlar arasında multimedya kontrolünü sağlayacak olanların olmaması büyük eksik.

YENI SANDERO STEPWAY_50

Gösterge paneli oldukça sade. Eğer ki bu modelde 100 bg gücünde LPG’li versiyonu alırsanız, gösterge panelinde LPG detaylarını da almanız mümkün olacak.

YENI SANDERO STEPWAY_52

Malzeme kalitesi konusunda bolca sert plastik dikkatlerden kaçmıyor. Ön konsolun bazı bölümlerinde kullanılan kumaş detaylar buradaki kalite hissiyatını yukarılara taşımış.

YENI SANDERO STEPWAY_53

Koltukların baldır desteği oldukça iyi. Ancak omuz desteği konusunda eksik kalabiliyor. Ek olarak üzerindeki “Stepway” logoları da şıklığın simgesi oluyor.

YENI SANDERO STEPWAY_66

Dacia Sandero Stepway 1 litre 90 Bg motoruyla test konuğumuz oluyor X-Tronic adlı CVT tipi bir şanzıman ile kombine edilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını model 14.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 163 km/s.

YENI SANDERO STEPWAY_14

Tüketim konusunda ise model 5.2 litrelik veriye sahip. CVT şanzıman performansı törpülerken, Eco moduyla birlikte otomobile katkı sağlıyor.

YENI SANDERO STEPWAY_74

Yalıtım konusunda ise model eski nesile göre önemli yol kat etmiş. Ancak hala daha süt hızlarda kabine yol ve rüzgar sesi alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Elektrikli araç şarj etmek cep yakabilir!Elektrikli araç şarj etmek cep yakabilir!
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Teksas’da elektrikli otomobiller enerji krizi yaşıyor

Elektrikli araç şarj etmek cep yakabilir!

Makyajlı X4’ün kokpiti görüntülendi

Nihayet kokpiti görüntülendi!

BMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandı

BMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandı

Stellantis yeni Ram Dakota kamyonet planlarını iptal etti

Ram Dakota projesi iptal edildi

Yeni Hyundai Starex kameralara yakalandı

Kamuflajlı yakalandı!

2022 Dacia Logan MCV Wagon kameralara yakalandı

Logan MCV Wagon karşınızda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.