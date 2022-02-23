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Yeni dijital dünyada iyi ebeveyn olmak

23.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığımız çağda ailenin dijitale karşı ilgilerini anlamak ve incelemek önemli çünkü ebeveynlerin dijital teknolojilere karşı eğilimleri, çocukların dijitale karşı tutumlarını büyük ölçüde belirliyor. Ebeveynlerin dinlenmek için çocuğun eline tablet, telefon ve bilgisayar verip dikkat dağıtmak istemeleri yapılan en önemli hatalardandır. Bu tip davranışlar çocukların bağımlılık göstermesine neden olmaktadır.

Yeni dijital dünyada iyi ebeveyn olmak

Yeni dünyayı şekillendiren, hayallerinin peşine düşen, ekranlardan kafaları kaldırmayan değil, manzarayı, çevreyi, doğayı gören, yaşadığı yeşil doğanın zevkine varan ve de mutlu çocuklar için doğru adımlara beraber koşalım.

Çocukların anne ve babalarını rol model alan çocuklarımız için teknoloji kullanımında nelere dikkat etmemiz gereklidir? Eğitimci Can Uysal sizler için anlattı.

İLK DEĞİŞİM AİLEDE BAŞLAR

Çocuklar en çok gördüklerini rol model alarak öğrenirler. Çocuklar ayna gibidirler ve ebeveynlerinden ne görürlerse onu yaparlar. Aile içinde ebeveynlerin günlük alışkanlıklarını değiştirerek, kendilerine odaklanarak, kendi gelişimlerini sağlayarak çocuklarında bu şekilde dönüşüm başlatabilirler. Çocuklar aileleriyle yeterince vakit geçirmelidirler. Kendilerini anlatmaya çalıştığında eğer ebeveynleri onları dinlemiyorsa içlerindeki boşluğu teknolojik aletlere yönelterek doldurmaya çalışırlar.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Teknolojik aletlere karşı çeşitli önlemler alınması oluşabilecek problemleri azaltabilir. Bu önlemleri alırken çocuğun erişim hakkının kısıtlanmaması önemlidir. İçeriğin gerçek dünyayla alakalı ve çocuğun gelişimine uygun olduğuna emin olun. Sosyal etkileşimi destekleyin. Sosyal etkileşim, öğrenmenin en önemli destekçisidir. Ebeveynlerin bilinçli hareket etmesi çok önemlidir. Teknolojiyi kullanırken doğru yönlendirmek ve sınırlar koymak da çok önemlidir. Teknolojik gelişmelerden haberdar olup, çocuklarımıza da üretim ve öğrenme güdüsüyle geliştirebiliriz.

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