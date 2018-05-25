Yeni doğan bebek ihtiyaçları nelerdir?

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaç listeleri

Hastane çıkış seti şart

2-3 adet iç çamaşırı

Bebek şapkası

2 adet eldiven

2-3 adet Çorap

2 adet ayaklı tulum

Ve bunları taşıyabileceğiniz bir taşıma çantasına ihtiyacınız var.

Beslenme ihtiyaçlarını unutmayın

Bebeğiniz için büyük ve küçük boyda biberonlar

Üzerinin kirlenmemesi için birkaç mama önlüğü

Emzik ve birde yedek emzik

Biberon ısıtıcısı

Sütlerin sıcaklığını ölçebilmek için termometre

Uykusu için ihtiyacı olanlar

Uyuyabilmesi için öncelikle bir beşik gerekir

Çarşaf

Battaniye ince ve kalın olmak üzere

Her ihtimale karşı su geçirmez örtü

Terletmez kumaştan örtü

Uykuya dalabilmesi için dönence ve gece lambası

Ağlama sesini duymak için bebek telsizi

Bez değişiminde ihtiyacı olanlar

Bez değişiminde ihtiyacı olanlar Bedenine uygun bebek bezi

Oluşabilecek pişiklere karşı pişik kremi

Bez değişiminde kullanmak için alt değiştirme örtüsü

Yumuşak mendil

Dışarı çıkmak için ihtiyacı olanlar

Taşınabilmesi için puset

Araba yolculukları için oto koltuk

Bebek arabası

Bebek taşıyıcı olarak bilinen kanguru

Banyo yaparken ihtiyacı olanlar

Banyosunu rahat yapabileceği bebek küveti

Bebekler için üretilmiş bebek sabunu

Bebekler için üretilmiş göz yakmayan bebek şampuanı

Steril pamuk toplar

Uzayan tırnaklarını kesmek için bebeğe özel tırnak makası

Banyo yapacağı suyun sıcaklığını ayarlamada kullanılacak banyo termometresi

Bebekli evlerde bulunması gerekenlerden bazıları

En az bir antiseptik krem

Dışarıya çıkarken yaz aylarında bebeği zararlı gün ısınlarından koruyacak olan güneş

kremi

kremi Herhangi yara durumunda kullanılmak için steril yara bantları ve gazlı bezler

Yapıştırma bantları

Hidrokortizonlu krem ve kalamin losyonu da bebekli evlerde bulunması gereken

ihtiyaç malzemeleri arasında yerini alır.

Belirtilen ihtiyaç listeleri bebeklerin en temel ihtiyacı olan malzemeler düşünerek

hazırlanmış listelerdir. Her anne baba listelerinde farklılıklar oluşturarak ihtiyaçlarında

değişiklikler yapabilir.