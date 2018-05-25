Yeni doğan bebek ihtiyaçları nelerdir?

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaç listeleri
Hastane çıkış seti şart
- 2-3 adet iç çamaşırı
- Bebek şapkası
- 2 adet eldiven
- 2-3 adet Çorap
- 2 adet ayaklı tulum
- Ve bunları taşıyabileceğiniz bir taşıma çantasına ihtiyacınız var.
Beslenme ihtiyaçlarını unutmayın
- Bebeğiniz için büyük ve küçük boyda biberonlar
- Üzerinin kirlenmemesi için birkaç mama önlüğü
- Emzik ve birde yedek emzik
- Biberon ısıtıcısı
- Sütlerin sıcaklığını ölçebilmek için termometre
Uykusu için ihtiyacı olanlar
- Uyuyabilmesi için öncelikle bir beşik gerekir
- Çarşaf
- Battaniye ince ve kalın olmak üzere
- Her ihtimale karşı su geçirmez örtü
- Terletmez kumaştan örtü
- Uykuya dalabilmesi için dönence ve gece lambası
- Ağlama sesini duymak için bebek telsizi
Bez değişiminde ihtiyacı olanlar
- Bedenine uygun bebek bezi
- Oluşabilecek pişiklere karşı pişik kremi
- Bez değişiminde kullanmak için alt değiştirme örtüsü
- Yumuşak mendil
Dışarı çıkmak için ihtiyacı olanlar
- Taşınabilmesi için puset
- Araba yolculukları için oto koltuk
- Bebek arabası
- Bebek taşıyıcı olarak bilinen kanguru
Banyo yaparken ihtiyacı olanlar
- Banyosunu rahat yapabileceği bebek küveti
- Bebekler için üretilmiş bebek sabunu
- Bebekler için üretilmiş göz yakmayan bebek şampuanı
- Steril pamuk toplar
- Uzayan tırnaklarını kesmek için bebeğe özel tırnak makası
- Banyo yapacağı suyun sıcaklığını ayarlamada kullanılacak banyo termometresi
Bebekli evlerde bulunması gerekenlerden bazıları
- En az bir antiseptik krem
- Dışarıya çıkarken yaz aylarında bebeği zararlı gün ısınlarından koruyacak olan güneş
kremi
- Herhangi yara durumunda kullanılmak için steril yara bantları ve gazlı bezler
- Yapıştırma bantları
- Hidrokortizonlu krem ve kalamin losyonu da bebekli evlerde bulunması gereken
ihtiyaç malzemeleri arasında yerini alır.
Belirtilen ihtiyaç listeleri bebeklerin en temel ihtiyacı olan malzemeler düşünerek
hazırlanmış listelerdir. Her anne baba listelerinde farklılıklar oluşturarak ihtiyaçlarında
değişiklikler yapabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum