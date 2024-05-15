Yeni Emniyet kararnamesi iddiası! Ankara için çok konuşulacak atama iddiası: Mustafa Çalışkan...

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak Ankara'da emniyet müdürü ve iki müdür yardımcısının gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yarısı sürpriz bir şekilde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü.

YENİ EMNİYET KARARNAMESİ İDDİASI

Ankara'da yaşanan hareketlilik sonrası yeni bir Emniyet kararnamesinin hazırlığı olduğu iddia edildi.

MUSTAFA ÇALIŞKAN İSMİ GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen kararname ile Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne Emniyet Genel Müdür yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın getirileceği iddia edildi.

SONTV'nin edindiği kulis bilgilerine göre Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız’ın da atanabileceği belirtildi.

İKİ İSİM KULİSLERE YANSIMIŞTI

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Zafer Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne Selami Yıldız, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Şükrü Yaman’ın atacağı kulislere yansımıştı.









