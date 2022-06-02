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Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini tekrar ateşledi! Eski pilot, "Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" diyerek yorumladı

02.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ordusu'na ait bir Apache saldırı helikopteri Meksika sınırı yakınında tanımlanamayan üç hava olayıyla (UAP) karşılaştı. Şaşkına çeviren o anları gösteren yeni görüntüler ise yeni yayınlandı. Yaşanan olaya dair görüntüler, UFO tartışmalarının fitilini bir kez daha ateşledi. Eski ABD Hava Kuvvetleri savaş pilotu Chris Lehto, bunun askeri pilot olarak kariyerinde gördüğü hiçbir şeye benzemediğini dile getirdi.

Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini tekrar ateşledi! Eski pilot, "Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" diyerek yorumladı

Geçtiğimiz ay ABD ordusundan dikkat çeken bir UFO açıklaması gelmişti. O açıklamada, ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray adeta bir itirafta bulunmuştu. şu ana kadar Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) ile ilgili 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyleyen Bray, "Herhangi bir çarpışma olmadı ancak en az 11 kez yakından geçme vakası var" demişti.

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Bu sözlerin ardından şaşırtan bir UFO gelişmesi daha yaşandı. IFL Science'ın haberine göre; ABD Ordusu'na ait bir Apache saldırı helikopterinin Meksika sınırı yakınında tanımlanamayan üç hava olayıyla (UAP) karşılaştığı anı gösteren yeni görüntüler yayınlandı.

İlk olarak The Debrief tarafından yayınlanan ilginç video, 6 Kasım 2018'de Arizona'nın Tucson kentinin yaklaşık 64 kilometre kuzeybatısında bir eğitim uçuşu sırasında gece yarısına yaklaşırken çekildi.

Video çarpıcı detaylara sahipti. Özel askeri gece görüş sensörleriyle yakalanan üç küçük noktanın havada hızlı ve düzensiz bir şekilde hareket ettiği görüldü. Apache helikopterinin yardımcı pilotunun "Vow! Oradaki hızlı hareket eden şu üç şey jet mi?” dediği duyuldu. Apache'nin pilotu ise ona "Muhtemelen. Muhtemelen bazı A10'lar veya bazı F-16'lar, ama oraya bakmıyorum” diye cevap verdi.

UFO

"KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

The Debrief'e konuşan eski ABD Hava Kuvvetleri savaş pilotu Chris Lehto, üç nesnenin hareketinin "mantıklı olmadığını" ve askeri pilot olarak kariyerinde gördüğü hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Lehto, "Takip hızı son derece yüksek. Sadece bir mil uzakta olsalar bile, yaklaşık 1.28M gittiklerini hesaplıyorum. Ses hızını geçmiş durumdalar." diye konuştu.

Ancak herkes görüntülerin gizemli olduğuna pek ikna olmadı. Bazı kişiler, nesnelerin aslında sadece kuşlar veya yarasalar olduğunu düşünüyor. Onlar, nesnelerin aslında kameraya çok daha yakın olduğunu söyleyip ses hızının yakınına bile yaklaşmadıklarına inanıyorlar.

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Metabunk'ta yönetici olan Mick West attığı bir tweet'te bu olaya dair yorumunu paylaştı. West, "Ne yazık ki, çok abartılı yeni bir UFO videosu, kuş gibi şeyler yapan üç kuşa benziyor. Burada analize bile ihtiyacınız yok. Sadece orijinal videoya bakın. Sadece kuşlara benziyor." dedi.

Bu videonun ötesinde, UAP'lerin raporları önceki yıllara kıyasla daha ciddiye alınıyor. Bu ayın başlarında, ABD hükümeti 1966'dan bu yana UFO'larla ilgili ilk halka açık Kongre oturumunu gerçekleştirmişti ve bu oturumda da Scott Bray'in itiraf niteliğindeki açıklamaları kaydedilmişti.

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