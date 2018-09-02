Yeni havalimanının ulaşım ihalesi, salı günü yapılacak

İSTANBUL(AA) - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi yapacak. 4 Eylül Salı günü yapılacak ihaleye ortak girişim ve yabancı firmalar katılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havaalanının toplu ulaşımını sağlayan havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak.

18 hat üzerinde çalışacak 150 adet otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adetinin solo tip ve en az 46 koltuklu, 50 adetinin de en az 35 koltuk kapasiteli olma şartı isteniyor.

Bir otobüs için aylık muhammen bedel 10 bin tam elektronik bilet, toplam muhammen bedel 180 milyon tam bilete karşılık gelen 468 milyon lira olacak. İhale kapalı teklif usulü ve birim fiyat geçerli olmak üzere tahmini bedelden arttırma yapılacak şekilde gerçekleştirilecek.