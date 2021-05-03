Yeni Hyundai i20 vs Yeni Renault Clio vs Yeni Suzuki Swift | B segmentinin en iyi otomobili hangisi?

Karşılaştırmamızın konukları yeni Hyundai i20, yeni Suzuki Swift ve yeni Renault Clio. Tasarım konusunda incelediğimizde özellikle RS-line kostümü ile Clio oldukça farklı görünmeyi başarmış. Daha sportif hatlar ile diğer modellerden kendini ayırıyor. Hyundai i20 tarafında ise çekici bir ön yüz var. Suzuki Swift ise daha sade ve iddialı olmayan bir ön yüz ile geliyor.

BOYUTLAR NASIL?

Boyutlara baktığımızda bu karşılaştırmanın en uzun model Clio oluyor. Daha sonrasında i20 ve Swift sıralamayı paylaşıyorlar. Genişlik konusunda da sıralama Clio, i20 ve Swift olarak sıralanıyor. Ancak karşılaştırmamızın en yüksek otomobili Suzuki Swift oluyor

BAGAJ HACİMLERİ NASIL?

Renault Clio’da 392 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagaj eşiği biraz aşağıda ve yük indirip bindirmek zor. Bagajın hemen altında bir yedek lastik bulunuyor. Suzuki Swift’te ise 265 litrelik bir bagaj hacmi size sunulmuş. Bu karşılaştırmanın en düşük bagaj hacmine sahip otomobili oluyor. Bagajın hemen altında ise küçük boy stepne yer alıyor. Hyundai i20’de ise 352 litrelik bir bagaj hacmi sunulmuş. Hibrit versiyonda alsanız bu alan değişmiyor.