Yeni iPhone’lar iPhone X’den pahalı olacak

TrendForce’a göre; LCD ekrana sahip iPhone modeli minimumda 699 dolar maksimumda ise 749 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 5.8 inç büyüklüğündeki OLED ekranlı iPhone ise 899 dolardan satışa sunulacak.

6.5 inç büyüklüğündeki Plus model olarak tabir edilen iPhone ise 999 dolar fiyatla tüketicilerin karşısına çıkacak. Kurda yaşanan çalkalanmalar eğer durmazsa, 999 dolarlık iPhone modeli ülkemizde 10.000 TL bandında satışa sunulacak. Ekonomik senaryolar iyiye giderse ise minimumda bu model 8.000 TL bandında ülkemizde satışa sunulacak.

TrendForce ayrıca bu üç iPhone modelinin toplam üretim miktarının ilk etapta 83 milyon ila 89 milyon adet arasında olacağını söylüyor. Hatta ekip, Apple’ın Temmuz ayında OLED iPhone’un montajına başladığını, LCD ekranlı iPhone’un ise çok yakında üretileceğini belirtiyor.

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