Yeni James Bond için kıyasıya rekabet! Dudak uçuklatan rakamlar konuşuluyor

Hollywood’dan gelen erteleme haberleri bir bir filmlerin dijital platformlarda yayınlanacağı haberlerine dönüşmeye başladı. Başından beri sinemada gösterileceği söylense de son gelişmeler yeni James Bond filmi No Time to Die’ı da platformlardan birinde izleyebileceğimizi işaret ediyor. Gelen detaylara göre Apple ile Netflix yeni James Bond filmi için kıyasıya rekabet içindeymiş.
Serinin 25. filmi olacak James Bond No Time to Die, pandemi sebebi ile birçok defa erteleme kararı ile gündeme geldi. No Time to Die, aynı zamanda Daniel Craig’i son kez 007 rolünde izleyeceğimiz yapım olma özelliği taşıyor. Şu an için 2021 yılının ortalarında vizyonda yerini alması bekleniyor. Ancak halen daha kesin bir vizyon tarihi gündeme gelmiyor, değişiklik olma ihtimali konuşuluyor.
Bu noktada da Drew McWeeny tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Apple, yeni James Bond filmi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların filmin sinemadan önce doğrudan Apple TV+ ile dijital platformda yerini alması için yapıldığı ifade ediliyor.
Bu çalışmalar kapsamında Apple’ın tek isim olmadığı da ifade ediliyor. Benzer bir çalışmayı Netflix’in de yaptığı ve çok ciddi miktarlarda telif ödemelerinin gündemde olduğu belirtiliyor. Anlaşıldığı kadarı ile Netflix ve Apple, yeni film konusunda rekabeti en üst seviyeye çıkarmış durumda.
Eğer telif hakları Apple TV+ için alınırsa, şu an için ülkemizde aktif olmadığından yeni film ülkemizdeki izleyicilere ulaşmamış olacak. Netflix ise bilindiği gibi ülkemizde aktif çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuda daha detaylı bilgiler ortaya çıkmaya deva edecektir.
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