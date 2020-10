Yeni James Bond için kıyasıya rekabet! Dudak uçuklatan rakamlar konuşuluyor

Hollywood’dan gelen erteleme haberleri bir bir filmlerin dijital platformlarda yayınlanacağı haberlerine dönüşmeye başladı. Başından beri sinemada gösterileceği söylense de son gelişmeler yeni James Bond filmi No Time to Die’ı da platformlardan birinde izleyebileceğimizi işaret ediyor. Gelen detaylara göre Apple ile Netflix yeni James Bond filmi için kıyasıya rekabet içindeymiş.

Serinin 25. filmi olacak James Bond No Time to Die, pandemi sebebi ile birçok defa erteleme kararı ile gündeme geldi. No Time to Die, aynı zamanda Daniel Craig’i son kez 007 rolünde izleyeceğimiz yapım olma özelliği taşıyor. Şu an için 2021 yılının ortalarında vizyonda yerini alması bekleniyor. Ancak halen daha kesin bir vizyon tarihi gündeme gelmiyor, değişiklik olma ihtimali konuşuluyor.

APPLE İLE NETFLİX JAMES BOND İÇİN KARŞI KARŞIYA

Bu noktada da Drew McWeeny tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Apple, yeni James Bond filmi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların filmin sinemadan önce doğrudan Apple TV+ ile dijital platformda yerini alması için yapıldığı ifade ediliyor.