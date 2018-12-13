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Yeni NES oyunları Nintendo Switch’e eklendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.12.2018 08:52 | Son Güncelleme

Nintendo Switch’in NES oyunlarını tekli ve çoklu oyunculu oynamaya yarayan uygulaması bugün yeni oyunlar ile güncellendi. İşte güncellemenin detayları!

Yeni NES oyunları Nintendo Switch’e eklendi!

Nintendo, Nintendo Switch Online servis ile geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. Fortnite gibi free to play oyunları hariç diğer oyunlarda online oyun oynamak için gerekli olan bu servis, rakiplerine göre oldukça uygun olması ile dikkat çekmişti. Nintendo online hizmetin yanında Nintendo Entertainment System oyunlarını da sunmuştu.

Nintendo Entertainment System uygulaması sayesinde NES oyunlarını ister tekli isterseniz de çoklu oyuncu ile oynama imkanı sunan Nintendo, bugün bu uygulamasını güncelledi. Nintendo Entertainment System 2.0 sürümü ile sisteme; Wario Woods, Ninja Gaiden ve Adventures of Lolo oyunları ekleniyor.

Ayrıca güncelleme ile Dr. Mario SP, Metroid SP ve Gradius SP sürümleri de sisteme dahil ediliyor. Güncellemeyi; Nintendo Entertainment System uygulamasının üzerine gelip; X>Software Update>Via the Internet bölümünden güncelleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo oyun

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