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Yeni orta segment telefonu Honor Play 4T Pro ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, orta segmentte boy göstermesi için Honor markası adı altında telefonlar üretiyor. Ürettiği bu telefonlar ile büyük başarılar elde eden firma, bugün fiyat/performans canavarı Honor Play 4T Pro modeli ile karşımıza çıktı.

Yeni orta segment telefonu Honor Play 4T Pro ile karşımıza çıktı

170 dolar fiyat etiketine rağmen üst segmentteki rakiplerine adeta göz dağı veren bu model, Türkiye’de de önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

Ülkemizde 2.500 TL bandında satışa sunulacağını düşündüğümüz bu modelde 6.3 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Gücünü 2x 2.27GHz  Cortex-A76 +6 x 1.88GHz Cortex-A55 çekirdeklerinin oluşturduğu Huawei Kirin 810 yonga setinden alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri yer alıyor.

Kamera konusunda Honor yine iddialı. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş durumda.
22W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan telefonda Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Huawei ile Google arasındaki gerginlikten dolayı bu telefonda da Google Servisleri yer almıyor. Onun yerine Huawei Mobile Servisleri bu telefona güç veriyor.

Fiyatına göre üst segment ayarında bir telefon diyebileceğimiz Play 4T Pro, özellikle Samsung’un yoluna taş koyacak gibi görünüyor. Samsung’un bu fiyata giriş segmenti telefon sunduğunu düşünürsek 2020 yılının da Honor için oldukça başarılı geçeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Honor Play 4T Pro Huawei

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