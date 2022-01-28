Yeni sezona erkenden hazırlanmak isteyenlerin göz atması gereken baharlık kıyafetler

Doğanın canlandığı bahar ayları giderek yaklaşıyor. Peki, siz bahar aylarına hazır mısınız? Eğer bahar kombinleriniz için ürün önerilerine ihtiyaç duyuyor ve eksiklerinizi şimdiden tamamlamak istiyorsanız size harika bir önerimiz var! En güzel baharlık kıyafetlerin yer aldığı yazımıza göz atabilir, ihtiyacınız olan ya da beğendiğiniz ürünleri tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Hoş rengiyle PASTELASTORE Trençkot

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Bahar aylarının olmazsa olmaz kıyafetleri arasında yer alan trençkot ile başlayalım. PASTELASTORE Trençkot, hoş camel rengi ile oldukça göz alıcı. %100 pamuklu kumaştan üretilen ürün, sizi soğuğa ve rüzgara karşı korur. Nefes alan yapısı ile terletmeyen trençkot, kuru kalmanızı sağlar. Her kıyafetle mükemmel uyum yakalar ve şık bir görünüm kazanmanıza yardım eder. Belde bulunan ve çıkarılabilen kemer, trençkotun vücudunuza oturmasını sağlar. Buton düğme detayları hoş bir duruş sergiler. Cepler, telefon ve anahtarı yanınızda taşımanızın için alan oluşturur. Ürünü ister günlük ister özel kombinlerle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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2. Rahat kullanımıyla LOS OJOS Tayt

Bahara özel kıyafet önerimizde sırada LOS OJOS Tayt var. Esnek yapısı ile ürün, spor aktivitelerinde hareket kolaylığı sağlar. Sıkı dokuma teknolojisi sayesinde iç göstermez. Böylece rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hem sporda hem günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz tayt, konforlu yapısı ile gün boyu rahat hissettirir. Lock dikişleri sürtünmeyi azaltır. %80 polyesterden üretildiği için dayanıklı yapısıyla öne çıkar. Çift katmanlı tasarımı sayesinde bahar ayları için ideal seçenekler arasında yer alan tayt, 2 büyük ve 1 gizli cebe sahip. Bu sayede küçük eşyalarınızı kolayca taşımanıza yardım eder. Nefes alan tasarımı ile terlemenizi de önler.

3. Hoş duruşuyla W White&B Basics In Style Sweat

Doğal parça boyama ile eskitilmiş siyah renkli W White&B Basics In Style Sweat, hafif yapısı ile bahar ayında rahat etmenizi sağlar. Oversize tarzı ile pantolon, tayt, şort ve mini etekle muhteşem birliktelik sunar. Geniş tasarımı sizi sıkmaz ve rahat hareket etmenize yardımcı olur. %100 pamuktan üretilen sweat, hava geçiren özelliği ile bahar aylarında serin kalmanızı sağlar ve terlemenizi önler. Ayrıca yumuşak dokusu gün boyu konfor sunar. Geniş yaka detayı ise şık bir duruş sergiler. Göğüs kısmında logo nakış bulunan ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

4. True Face Pantolon ile rahatlık ve şıklık bir arada

Bahar aylarının kilit parçalarından biri de jeanler. İspanyol paça kesim tarzı ile dikkat çeken True Face Pantolon, esnek olduğu için gün boyu rahat bir kullanım sunar. Hareket özgürlüğü sağlayan ürün, belinizi saran yarı elastik tasarımı ile bele tam olarak oturur. Tişört ve gömlekle rahatça kombinleyebileceğiniz pantolon, fonksiyonel ön ve arka cepleri ile anahtar ve akıllı cihazlarınız için alan oluşturur. %95 pamuktan üretilen pantolon, nefes alan yapısı sayesinde cildinizi rahatsız etmez. Üstelik pantolonu 30 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

5. Hafif yapısıyla Parabler Sweatshirt

Bahar aylarında ani hava değişimleri olur. Böyle zamanlarda sizi bir anda sıcacık sarmalayacak ürünler adeta kurtarıcı rol oynar. Parabler Sweatshirt, bahar aylarında hem üşümenizi önler hem terletmez. Günlük kıyafetlerle rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, hafif yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. Fermuarı ile kolayca kapanıp açılan sweatshirt, elastik kol manşetleriyle bileğinizi tam olarak kavrar. Büyük yan cepler, küçük eşyalarınız için gereken alanı sağlar. Kapüşon kısmını ipi sayesinde kafanıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Şık mavi renkli ürünle bahar aylarında tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

6. Sadeliği sevenler için DeFacto Tişört

Saf ve temizliğin simgesi beyaz rengiyle dikkat çeken DeFacto Tişört, sadeliği ve şıklığı bir arada bulundurur. %100 pamuktan üretilen ürün, yumuşak dokusu ile ciltte hoş bir his bırakır. Sade giyim tarzını sevenlerin bayılacağı tişört, geniş kesimi sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlar. Pamuklu dokusu sayesinde nefes alır ve terletmez. Tişörtü tayt, pantolon, şort ve etekle birlikte rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bisiklet yaka tasarımı ise ürünü gömlek gibi parçalarla birlikte kullanmanızı sağlar. Ayrıca tişörtü çamaşır makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.

7. Zarif tasarımıyla Columbia Gömlek

Omni-Shade UPF 40 kumaş ile üretilen Columbia Gömlek, güneşe karşı maksimum koruma sağlar. Omni-Wick teknolojisi sayesinde nemi uzaklaştıran ürün, kuru kalmanıza yardımcı olur. Uzun kol tasarımlı gömleğin kollarını istediğiniz zaman katlayarak kullanabilirsiniz. Kol kısmında bulunan çıtçıt sayesinde sabitleyebileceğiniz gömlek kolu, aşağıya doğru kaymaz ve kötü görüntü oluşturmaz. Çıtçıtlı ön düğmeler ise ürünü kolayca giyip çıkarmanızı sağlar. Üst düzey nefes alabilen kumaşı ve fileli iç astarı, serin kalmanıza yardım eder. Ultra hafif yapısı ise gün boyu konforlu kullanım sunar. Antimikrobiyal özelliği sayesinde kötü koku oluşumunu da engeller.

8. Tarzınızı yansıtan Nina Carter Kot Ceket

Bahar aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Nina Carter Kot Ceket, vücuda oturan kesimi ile şık bir duruş sergiler. Düğmeli kol detayı sayesinde kollarını rahatlıkla katlayabilirsiniz. Kent yaka tasarımı ise cekete hoş bir hava katar. İki adet yan ve iki adet ön cebi, telefon ve anahtar gibi küçük eşyalarınız için alan oluşturur. %62 pamuk ile üretilen ceketi nefes alan yapısı sayesinde değişen hava koşullarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kolay kırışmayan ürün, yüksek kaliteli kumaşa ve iyi bir işçiliğe sahip. Ceketi tişört ve gömlekle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Üstelik çamaşır makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz.

9. Bahar yağmurlarından koruyan Marmot Yağmurluk

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Bahar ayları demek ani yağmurlar demek. Marmot Yağmurluk, bir anda başlayan bahar yağmurlarından sizi korur. NanoPro streç kumaştan üretilen ve %100 mühürlü dikişe sahip ürün, yoğun yağmurlu günlerde bile ıslanmanızı engeller. Dış mekan aktivitelerinde kuru kalmanızı sağlayan yağmurluk, nefes alan yapısı ile terletmez. Rüzgar geçirmediği için iç kısımdaki sıcaklığı muhafaza ederek üşümenize mani olur. Kapüşonu sayesinde başınızın ıslanmasını önleyen yağmurluğun cepleri, küçük eşyalarınızın yağmurdan zarar görmesini engeller. Hafif ve geniş yapısı ile rahat hareket imkanı veren ürünün koltuk altında bulunan fermuarı sayesinde hava akışını arttırabilirsiniz.

10. Mükemmel çiçek desenli NİCE Etek

Bahar ayılarını eteksiz geçirmek olmaz. Hoş bir duruş sergileyen NİCE Etek şık görünümüyle hemen her ortama uyum sağlar. Yüksek bel tasarımlı ürün, çiçekli desenleriyle ön plana çıkar. Serin bahar akşamlarında sıcak kalmanıza yardım eder. Nefes alan kumaşı cildinizi rahatsız etmez. Eteği hem gömlek hem tişörtlerle tamamlayabilirsiniz. Önünde yer alan yırtmaç detayı ve midi boyu ile tüm dikkatleri üzerinize çekecek eteği yağmur botlarıyla ya da sneakerlarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Tam kalıp olan ürünü bedeninize göre almanızı tavsiye ederiz.