Yeni ve modern erkek saç modelleri

Bir erkeğin stilinin en belirleyici unsurlarından biri saç modelidir. Erkek saç kesim modelleri, yüzde tüm simayı ve yüz hatlarını etkileyebilecek ölçüde köklü değişikliğe sebep olur. Hatları daha keskin ya da yumuşak göstermeye yarayabilir. Daha yakışıklı ve karizmatik bir görünüme sahip olmak isteyen erkekler, erkek saç modellerinde trendleri yakalayarak farklarını ortaya koyabilir. Sezonun en yeni ve en modern saç kesimlerinde rahatlığın ön planda olduğu tartışmasız bir gerçek. Erkeklerin jöle kutusunun tümünü kafalarına boşaltmak zorunda olduğu günler çok şükür ki geride kalmış gibi görünüyor. Olabildiğince doğal ve zorlamasız tercihler dikkat çekiyor. Siz de erkek saç modelleri ve isimlerine hakim olarak, kuaförünüzle birlikte kafa şeklinize ve tarzınıza en uygun modeli hemen uygulayabilirsiniz. Birbirinden Modern 8 Erkek Saç Modeli 1. Taper fade Yanları tıraşlı, üst ve orta kısımları uzun olan modeller bu yıl sık sık karşımıza çıkıyor. Taper fade ise bu modeller içerisinde en yaygın olanı. Taper kelimesinden de anlaşılacağı gibi üst kısım saçta konik bir şekil alıyor. Bu bölüm sürekli bakım isteyeceğinden ilk başlarda biraz zorlanılabilir; ancak karizmayı olumlu yönde etkilediği de tartışılmaz. Bu saçı kullanırken doğal olarak kurumasını beklemek yerine önlere fön çekmek doğru bir hareket olur. Çok fazla sabitleyici ya da jöle kullanmaya gerek yok.

2. Quiff Belirli bir yaşa, kültüre ya da sezona sıkıştırılamayacak evrensel bir klasik: Quiff. Anlamını alna düşen buklelerden alsa da daha çok geriye doğru taranan saçın sabitlenmesi şeklinde kullanılıyor. Yine bakımına özen gösteren erkeklerin tercih etmesi gereken bir model. Sakal ile birlikte kullanımı da oldukça karizmatik ve ilgi çekici. Quiff, özellikle kahverengi saç modellerinin tüm tonlarını açığa çıkarıyor. 3. Crew cut Bu modelin Türkçe'deki karşılığı asker tıraşı. Yanlara vurgu yapılması durumunda "Side swept crew cut" olarak da adlandırılıyor. Oldukça kısa bir model olması bakımından yaz ayları için oldukça elverişli. Bakım istemediği için rahatına düşkün erkeklerin ilk tercihi. Bu modelin bir başka avantajı da hemen hemen her yüz tipine uyum sağlaması. 4. Pompadour Bu saç modelini kullanmanın ilk şartı özgüven sahibi olmak. Elvis Presley ile tanınan bu modelin esin kaynağı Fransız bir kadın: Madame de Pompadour. Saçlarınızı olabildiğince kabarık kullanmalı ve geriye doğru taramalısınız. Ön tarafa şekil vermeden sokağa çıkmak pek de mümkün değil. Pompadour saç modeli biraz zahmetli olsa da karşılığını kat kat veriyor.