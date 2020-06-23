Yeni ve modern erkek saç modelleri

Bir erkeğin stilinin en belirleyici unsurlarından biri saç modelidir. Erkek saç kesim modelleri, yüzde tüm simayı ve yüz hatlarını etkileyebilecek ölçüde köklü değişikliğe sebep olur. Hatları daha keskin ya da yumuşak göstermeye yarayabilir. Daha yakışıklı ve karizmatik bir görünüme sahip olmak isteyen erkekler, erkek saç modellerinde trendleri yakalayarak farklarını ortaya koyabilir.
Sezonun en yeni ve en modern saç kesimlerinde rahatlığın ön planda olduğu tartışmasız bir gerçek. Erkeklerin jöle kutusunun tümünü kafalarına boşaltmak zorunda olduğu günler çok şükür ki geride kalmış gibi görünüyor. Olabildiğince doğal ve zorlamasız tercihler dikkat çekiyor. Siz de erkek saç modelleri ve isimlerine hakim olarak, kuaförünüzle birlikte kafa şeklinize ve tarzınıza en uygun modeli hemen uygulayabilirsiniz.
Yanları tıraşlı, üst ve orta kısımları uzun olan modeller bu yıl sık sık karşımıza çıkıyor. Taper fade ise bu modeller içerisinde en yaygın olanı. Taper kelimesinden de anlaşılacağı gibi üst kısım saçta konik bir şekil alıyor. Bu bölüm sürekli bakım isteyeceğinden ilk başlarda biraz zorlanılabilir; ancak karizmayı olumlu yönde etkilediği de tartışılmaz. Bu saçı kullanırken doğal olarak kurumasını beklemek yerine önlere fön çekmek doğru bir hareket olur. Çok fazla sabitleyici ya da jöle kullanmaya gerek yok.
Belirli bir yaşa, kültüre ya da sezona sıkıştırılamayacak evrensel bir klasik: Quiff. Anlamını alna düşen buklelerden alsa da daha çok geriye doğru taranan saçın sabitlenmesi şeklinde kullanılıyor. Yine bakımına özen gösteren erkeklerin tercih etmesi gereken bir model. Sakal ile birlikte kullanımı da oldukça karizmatik ve ilgi çekici. Quiff, özellikle kahverengi saç modellerinin tüm tonlarını açığa çıkarıyor.
Bu modelin Türkçe'deki karşılığı asker tıraşı. Yanlara vurgu yapılması durumunda "Side swept crew cut" olarak da adlandırılıyor. Oldukça kısa bir model olması bakımından yaz ayları için oldukça elverişli. Bakım istemediği için rahatına düşkün erkeklerin ilk tercihi. Bu modelin bir başka avantajı da hemen hemen her yüz tipine uyum sağlaması.
Bu saç modelini kullanmanın ilk şartı özgüven sahibi olmak. Elvis Presley ile tanınan bu modelin esin kaynağı Fransız bir kadın: Madame de Pompadour. Saçlarınızı olabildiğince kabarık kullanmalı ve geriye doğru taramalısınız. Ön tarafa şekil vermeden sokağa çıkmak pek de mümkün değil. Pompadour saç modeli biraz zahmetli olsa da karşılığını kat kat veriyor.
Man bun, erkek uzun saç modelleri arasında en beğenileni. Öncelikle erkeğe verdiği görünüm çok dağınık değil, üstelik hem bakımı hem de kullanımı kolay. Bu modeli kullanmanın yazılı ya da resmi olmayan bir kuralı da var; kirli sakal bırakmak! Kirli sakal ve man bun ikilisi kesinlikle birbirine çok yakışıyor.
David Beckham'la anılan erkek saç stillerinden yalnızca biri olan undercut da zamansız kesimlerden biri. Bu saçın alt kısımları makineye vurulmuş olsa da üstler jöle ile şekillendirmeye oldukça müsait. Bir yandan da üstü şekillendirmek quiff ya da pompadour modellerindeki gibi bir zorunluluk değil. Dış görünüşüne önem veren erkeklerin rahatlıkla deneyebileceği bir saç kesimi denilebilir.
Bu modeli şahin bakışlarınızla birleştirip hakkını verebilirsiniz; zira Türkçe çevirisi "sahte şahin" ya da "şahin taklidi" anlamlarına geliyor. Mohikan görünümünün bir uyarlaması olarak ortaya çıkan bu model, özellikle spor giyinenler için ideal. Kısa boylu erkek saç modelleri arasında da popüler olan faux hawk, kesinlikle göz yormuyor. Bu modelde saçı doğal haline bırakmak da oldukça güzel sonuçlar veriyor.
Listenin son sırasında ise trendi ve sezonu olmayan bir klasik var; saçı 3 numaraya vurdurmak! Özellikle yaz aylarında rahat etmek isteyenler bu yıl da tarzlarında değişikliğe gitmeyebilir. 3 numara ile yaşamak kolay, kafa şekli güzel olan erkeklerin hayran kitlesi edinmesi ise kaçınılmaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum