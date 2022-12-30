YENİ YIL MESAJLARI 2023: Komik, en güzel, resimli, yeni yılbaşı mesajları ve kutlama sözleri (MUTLU YILLAR)

Yeni yıl mesajları 2023 yılında da araştırılıyor. Komik, resimli, en güzel yeni yıl mesajları ve kutlama sözleri yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen yılbaşı akşamı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar kutlamalarını yarın akşam gerçekleştirecekler. Bu önemli günün geldiğini sevdiklerine haber vermek isteyenler paylaşımlarına başladılar. En güzel, komik, resimli ve yeni yılbaşı mesajlarını sizler için derledik.

YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın kutlu olsun sevgilim! Bu yıl yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar...

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

