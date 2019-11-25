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Yeni yılda cildinizi ışıldatacak sağlık önerileri

Uzm. Dr. Sevil Çatal Uzm. Dr. Sevil Çatal
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni yıla ışıl ışıl bir ciltle girmek isteyenler için Dr. Sevil Çatal hem evde kolay uygulayabileceğiniz hem de cildinize yaptırabileceğiniz cilt bakım önerilerinde bulundu.

Yeni yılda cildinizi ışıldatacak sağlık önerileri

Yılbaşı geliyor. Bir yılı daha güzelliklerle geçirdik. Yeni yıla girerken yılbaşı eğlencesinde evde sokakta partide davette ışıldamak ister misiniz? Aralık ayında yapacağınız birkaç bakım önerimle bu mümkün. Hem evde uygulayacağınız ışıltı maskesiyle hem de cilt yenileme ve temizleme işlemleriyle partinin gözdesi siz olun.

Hadi bakalım kağıt kalem hazırsa evde yapılacak ışıltı maskesinin malzemelerini yazalım;
1 kaşık bal
1 adet muz
1 kaşık avokado (kuru ciltler için özel tavsiyemdir)

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Bu maskeyi haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası 15 dk bekletip soğuk suyla cildi yıkayın. Işıltısı sizi bile hayran bırakacak. Üzerine yapacağınız hafif bir makyaj ile işte geceye hazırsınız.

Peki öncesinde nasıl hazırlanalım. İşte yılbaşı ışıltı sepetinin içindekiler;

  • Dermapen ile yapılan mikro iğneleme: cildin kolajen sentezi ve büyüme faktörleri sentezini arttırır ve yenilenmesini sağlar. Cilde verdiğimiz bu minik uyarılar ciltte sıkılık gözeneklerde ve lekeli görüntüde azalma sağlar
  • Güzellik iksiri: cildin ihtiyacı olan vitaminler, amino asitler, peptidler , kolajen sentezini uyarıcı bu iksirin içinde. Cildin orta tabakasına minik iğneler yardımıyla verilir. Etkisi 2 hafta içinde gözle görülür. Net etkisi cildin ışıldaması ve sıklıaşması yönündedir.
  • İnnofacial cilt bakımı: Medikal vakumlu cilt bakımı ile son aşamaya geldik. Üç ayrı asit kullanılarak yaklaşık 45 dakika süren bir cilt bakımından bahsediyorum. Tamamen cihaz yardımıyla yapılan glikolik asit, salisilik asit ve hyaluronik asit kullanılarak cildin ölü tabakalarının temizlendiği yoğun nem sağlayan ve altın maske ya da inci tozu maskesiyle sonlanan cilt bakımı ile işte cildiniz yılbaşı gecesine hazır.
    Yılbaşı için özenle hazırladığımız hızlı ve etkili sonuç veren bu ışıltı sepetinden faydalanın. Yeni yıla ışıldayarak girin. Biliyorsunuz yeni yıl nasıl başlarsa öyle gider.

Dr. Sevil Çatal

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı cilt sağlığı

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