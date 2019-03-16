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Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

BOLU'da, Sivil İrade Platformu adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine üye yaklaşık 200 kişi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatlarını kaybeden 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Sivil İrade Platformu adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine üye yaklaşık 200 kişi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatlarını kaybeden 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Bolu kent merkezindeki Kadı Camii'nde toplanan yaklaşık 200 kişi önce öğle namazını kıldı. Ardından Demokrasi Meydanı'na geçerek, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını kınadı. Grup burada, saldırıda hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Tekbir getiren ve ellerinde 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın', 'Zalimler için yaşasın cehennem', 'Zulme eliniz, diliniz, kalbiniz ile karşı çıkın' yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Bolu Başkanı İhsan Aşçı, şunları söyledi:
"Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında onlarca Müslüman şehit oldu. Önceden planlanarak yapılan bu saldırı, Batı'da İslam düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Mabetlere saldırmak hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmezken, böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulundukları ruh halinin vahameti ortaya çıkıyor. Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor. Yeni Zelanda'ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bu gün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor. Batı'da yıllarca İslam eşittir terörizm denklemi kuruldu. Bu konuda yüzlerce makale yazılıp onlarca film çekildi. Geldiğimiz noktada Batı'da yükselen İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının en büyük sorumlusu yine batılılardır."
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