Yeniay zamanı! 5 Nisan Koç burcunda gerçekleşek yeniay bakın neler getirecek

Her zamanki gibi detaylara geçmeden Koç yeniayının kalitesine bir göz atalım. Hangi konuda olursa olsun yeni bir hayata yelken açmak için önce cesaretimiz olması gerekir. Tam da bu yeniayın Koç burcunda olması cesur kararlar almamız konusunda bizleri harekete geçirecek. Öncü bir burçta gerçekleşen bu yeniay, ilk adımı atmak konusunda bizlere destek olacaktır. Örneğin hayatınızda bitirmeniz gereken bir süreç var ama bir türlü eyleme geçemiyorsunuz veya çok istiyor ama ilk adımı atmakta zorlanıyorsunuz diyelim. Yeniay ile beraber tereddüt etmeden hayatınıza yön vermeye başlıyorsunuz. Yaşadığınız olaylar belki de sizlere gösterdi ki bazı şeylerin ömrü buraya kadarmış. Belki bir ilişkiydi bu belki de bir kariyer konusuydu. Atacağınız adımlar bu sefer başkasını mutlu etmek için değil, sadece kendinizi mutlu etmek için olacak. 5 Nisan yeniayı 15° Koç burcunda meydana gelirken çok da güzel etkileri olacağını belirttik. Yeniayın gerçekleştiği derece ile Alpheratz sabit yıldızı kavuşumda olacak. Venüs ve Jüpiter karakterindeki bu yıldız şöhret, zenginlik, aşk, bereket ve şans getirir. Yeniay ile beraber yorumlayınca, hayatınızda aldığınız yeni kararlar size eskisinden çok daha güzel şeyler getirecektir. Böyle bir etki varken eskiye takılıp kalmak sadece sizi aşağı çekecektir. Alpheratz sabit yıldızının verdiklerini okuyunca bazılarınız bu kadar da olmaz diyebilir. Doğum haritasında bu yıldızın aktif olduğu ünlüler; Angelina Jolie, Justin Bieber, George Clooney, Rihanna, Johnny Depp, Pablo Escobar ve daha niceleri. Gördüğünüz gibi kendisi hiç de göz ardı edilecek bir yıldız değildir. Alpheratz, 14°17’ Koç burcunda bulunmaktadır. Eğer sizlerin de doğum haritasında Koç burcunun 12-13-14-15-16 derecelerinde iyicil bir gezegen veya yükselen dereceniz, tepe noktanız, şans noktanız varsa yaşamınızın genelinde güzel etkiler alabilirsiniz. Kötücül gezegenlerle etkileşiminde biraz daha zorluk çekerek şansı elde edebilirsiniz. Bu şans tabii ki tek bir yıldızla doğum haritamızın kalitesini göstermez. Sadece meraklısı varsa yukarıda yazılan bilgilere göre kendi haritası hakkında biraz daha bilgi sahibi olabilir.

Yeniayın kurduğu kontaklar var mı bunlara da değinmemiz gerekir. Bu yeni sayfa bizim için kolay mı olacak yoksa biraz daha çabalamamız mı gerekecek? Yeniayın Satürn ile kurduğu sert kontak bizlere gösteriyor ki mutlu olmak için önce çaba sarf etmemiz gerek. Değişim bizlere şanslı gelecektir ama emek vermeden, zorluklara göğüs germeden de bu şansı hissedemeyeceğimizi gösteriyor. Kısacası Satürn bu güzel yeniayda araya girip, “önce hak etmen gerekiyor” diyecek. Satürn’ün bu kısa uyarısından sonra şimdi her burcu bu yeniayda neler bekliyor detaylara geçelim. Hayatında yeni bir adım atmak isteyenlerin 19 Nisan’a kadar eyleme geçmeleri faydalı olacaktır. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Yeniay, güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Yine aynı gün dileğiniz neyse çok içten dileyin. Yeni olan ve sizi mutlu edecek her şeyi kendinize çekebilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir iş veya yeni bir bebek bile olabilir.

BOĞA Yeniay, sağlığınızla ilgili olumlu yeni bir gelişme yaratabilir. Ruhsal olarak kafanız karışık olabilir. Bu yeniay bilinçaltınızı temizlemek, sizi aşağı çeken kişileri hayatınızdan çıkarmak için destekleyicidir. Uranüs’ün sizi 7 sene boyunca değiştireceği bu süreçte bu yeniay değişimin ilk adımı olabilir. İçinizdeki gücü keşfedeceksiniz. İKİZLER Yeniay, size şans getirecektir. Arkadaşlarınız vasıtasıyla hayatınızda yeni bir alana yer açabilirsiniz. Bu belki de bir iş fırsatı olur veya biriyle tanıştırmaları sonucu hayatınızın aşkı da olabilir. Eğer Nisan başında bir şeye başlayacaksanız bu tarihin 5 Nisan olması faydalı olacaktır. Bulunduğunuz çevrede yaptıklarınızla ün kazanabilirsiniz. YENGEÇ Yeniay, kariyer hayatınızda yeni sayfalar açmanıza destek verecektir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Siz de iş değiştirmek isteyebilir, yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Her iki türlü de sizin için hayırlı olan gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Çalışmayanlar ise artık hayatlarında engel olan kişileri veya olayları ardında bırakarak, gelecekte yapmak istedikleri için harekete geçebilirler.

ASLAN Yeniay, yeni bir eğitime başlamanız için fırsat verecektir. Akademik hayatınızda güzel bir döneme girdiğinizi görebilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Ülke değişikliği düşünenler için harekete geçme vakti olabilir. En güzeli ise bu yeniay beklentiniz olan her konuda sizi mutlu edecek gelişmeleri de beraberinde getirecek. Psikolojik olarak yıpranmış olanlar kısa bir seyahat enerjinizi yükseltecektir. BAŞAK Yeniay, ekonomik durumunuzla ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Borçlarınızı, ödemelerinizi kapatmak için yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Eşinizden de maddi destek görebilirsiniz. Miras konusu varsa beklediğinizden daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ameliyat durumu olanlar varsa sağlığınız daha iyiye gidecektir. TERAZİ Yeniay, yeni bir ilişkiyi de beraberinde getirebilir. Yalnızlar bu yeniayla beraber artık eski sevgilinizi aklınızdan çıkarmanız gereklidir. Evliliğinde sorun olanlar aradaki kırgınlıkları düzelterek, yeni bir sayfa açarak daha güçlü bir aşkla yola devam edebilirler. Ortak iş açmış olanlar varsa yeni bir projeyle güzel maddi kazançlar elde edebilirler.

AKREP Yeniay sağlık probleminiz varsa yeni bir tedavi seçeneği sunabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar için şifa bulacağı bir dönem olabilir. Çalıştığınız ortamda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Terfi alabilirsiniz. Yaptığınız işlerle çalıştığınız ortamdaki kişilerden takdir görebilirsiniz. Depresif ruh halinizi mutlu bir psikolojiye bırakıyorsunuz. Olumlu haberler alabilirsiniz. YAY Yeniay yeni bir aşkı da beraberinde getirebilir. Yalnızlar bu dönemde size ilgi duyan birileri olduğunu fark edebilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle ilgili siz bir adım atarsanız karşı tarafın da size boş olmadığını görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa onun güzel haberlerini alabilirsiniz. Şanslı olacağınız bir günde olacaksınız. Her konuda şansınızı deneyebilirsiniz. OĞLAK Yeniay ailenizle ilgili yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Aile arasında dargınlıklar varsa bu yeniayda eski olayları unutup, tekrardan bir araya gelme söz konusu olabilir. Aileye yeni bir birey katılabilir veya yeni bir ev bakabilirsiniz. Retronun sona ermesiyle yeni gayrimenkul yatırımları yapmak da faydalı olacaktır.