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Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 15:59 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset; bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne ’dur’ demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur" dedi.Yeniden Refah Partisi 1.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyaset; bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne ’dur’ demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur" dedi.
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi "Burada gelecek var" sloganıyla, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, STK temsilcileri ve büyükelçiler de katıldı.
Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacaklarını belirterek, "Siyaset; bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne dur demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Türkiye komşu ülkelerden, uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz, bütün bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahibiz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceğiz" diye konuştu.
Türkiye’deki huzur ve barışın adaletle sağlanabileceğini kaydeden Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde haklının güçlü olduğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını belirterek, "Bütün insanlarımıza din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik olarak ayırmayacağız" dedi.

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