Yenidoğan bebeğin midesinden çıkanlar dudak uçuklattı: Tam 8 tane!

Geçtiğimiz ekim ayında Hindistan’da yaşanan olayda, yenidoğan kız bebeğin midesinden sekiz embriyo çıkardı.

Bebek doğduktan sonra ailesi, karnının şiş olduğundan şüphelendi. Ailesi, anormal derecede şişmiş midesi nedeniyle bir tümör olduğu endişesiyle onu hastaneye geri götürdü. Sağlık görevlileri yenidoğan üzerinde bir BT taraması yaptı ve bir tümör düşündüren görüntüler gördü.

HERKES TÜMÖR SANDI

Yenidoğan kız bebek daha sonra Ranchi kentindeki Rani Çocuk Hastanesi ve Araştırma Merkezine transfer edildi. Orada yapılan tetkiklerde midesindekilerin tümör olmadığı, parazit ikizi olduğu ortaya çıktı.

Tarama sonuçları geri geldikten sonra, doktorlar kızın karın boşluğunda toplam sekiz az gelişmiş embriyo çıkardılar. Sağlık görevlileri, embriyoları çıkarmak için bir operasyon yapmadan önce bebeği 21 gün boyunca gözlem altında tuttu. Bir buçuk saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı. Bu tür vakalar son derece nadir olarak kabul edilir ve yalnızca her bir milyon doğumda birden az görülür.

PARAZİT İKİZ NEDİR?

Parazitik ikiz, anormal olarak gelişmiş yapışık ikizlerden birinin, sağlam olan diğerinin üzerine veya içine yerleşerek canlılığını devam ettirmesi durumudur.



