Yenidoğan bebeklerde sarılık hastalığı nasıl geçer?

Doğum sonrası pek çok bebekte görülebilen genetik faktörlü sarılık hastalığı, çoğunlukla özel bir tedaviye gerek kalmadan bir hafta veya on gün içerisinde kendiliğinden iyileşme gösterir. Bazı durumlarda kendini tedavi edemeyen bebekler için uygun görülen tedavi yöntemi uygulanır. Yenidoğan sarılık tedavisi, bebeğin ağırlığı, kaç günlük olduğu ve kan değerlerine göre belirlenir. Yenidoğan sarılık nedenleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sarılık, kandaki bilirubin adı verilen maddenin normalden fazla miktarda bulunması sonucunda vücudun sarı rengini almasıdır. Sarılık adı da cildin bu şekilde renk değiştirmesinden gelir. Yenidoğanların en az üçte ikisinde yaşamın ilk haftalarında bu hastalık görülebilir.

Yenidoğan Sarılığı Belirtileri

Yenidoğan sarılık belirtileri arasında birkaç madde sıralanabilir. En belirgin belirtiler ise şöyledir:

Vücudunun sarı rengini alması,

Fazla uyku uyuması,

Anne sütü istememesi,

Dışkı ve idrar renginde değişme,

Kaşıntı,

Ateş,

Kilo kaybı,

Yorgunluk,

Karın ağrısıdır.

Bebeklerde sarılığın belirtilerini fark etmek ve dikkatli olmak çok önemlidir. Gereken önem verilmediği zaman, kalıcı beyin hasarına neden olabilmektedir. İşitme ve görme sorunları oluşabilir. Zeka ve motor gelişiminde gerilik söz konusu olabilir. Yine anne- babanın geç kaldığı durumlarda, kernikterus ismi verilen, sinir sisteminde ciddi hasarlara yol açabilecek bir hastalık bebekte görülür. Bu yüzden aileler bu konuda hassas olmalıdır. Çocuk doktorunuz tarafından bu durum yakından takip edilmelidir. Bu durum çoğu zaman özel bir tedaviye gerek kalmadan bir hafta veya on gün içerisinde geçebilir.