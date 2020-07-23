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Yenidoğanlarda kısa barsak sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

Betül Songur Betül Songur
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yenidoğanlarda kısa barsak sendromu ile ilgili merak edilenleri anlatan Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal 'Yenidoğanlarda kısa barsak sendromu nedir, nasıl tedavi edilir' sorularını yanıtladı.

Kısa bağırsak sendromu çocuk cerrahisinde hemen hemen her yaş grubunda karşılaşılan bir problemdir. Özellikle yenidoğan döneminde bağırsaklarına cerrahi müdahale yapılan bebeklerde daha fazla rastlanmaktadır. Cerrahi müdahale sırasında bağırsağının belli bir bölümü alınan bebeklerde kalan bağırsak kısa bağırsak sendromunu ortaya çıkartabilmektedir. Kısa bağırsak sendromu bebek ve çocukların hayatını idame ettirebilmelerinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Kısa bağırsakta ağızdan alınan besinin emilimi gerçekleşmeden vücuttan çıkması söz konusudur. Bağırsak uzatma ameliyatları yapılarak kısa bağırsak sendromu tedavi edilebilmektedir. 15-20 cm ila 45-50 cm’e kadar bağırsağın uzaması mümkün olmaktadır. Tedavinin sonuç vermediği hastalarda ise farklı yöntemler uygulanmakta ve ince bağırsak nakli söz konusu olabilmektedir.


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