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Sürekli şikayet eden insanlara karşı etkili yöntem: Bu 4 soruyu sorun!

Herkes zaman zaman yaşadığı sorunlardan yakınabiliyor. Ancak bazı insanlar neredeyse her olayda bir kusur buluyor ve sürekli şikayet ederek çevresindeki kişilerin enerjisini düşürebiliyor. Psikologlara göre bu davranışın altında farklı nedenler yatıyor. Sürekli yakınan kişilere yöneltilecek bazı sorular ise bu döngüyü kırmaya yardımcı olabiliyor.

Sürekli şikayet eden insanlara karşı etkili yöntem: Bu 4 soruyu sorun!
Çiğdem Berfin Sevinç

Lisanslı psikolog Dr. Esther Lapite-Garrett'e göre bazı insanlar duyulduklarını ve önemsendiklerini hissetmek için sürekli şikayet ediyor. Özellikle olumsuz olayları tekrar tekrar anlatmak, kişinin çevresinden ilgi ve destek görme yöntemi haline gelebiliyor.

Psikoloğa göre insanlar, doğaları gereği tehlike oluşturabilecek olumsuzluklara daha fazla dikkat ediyor. Bu durum bazı kişilerde sürekli olumsuzluklara odaklanma eğilimini artırabiliyor.

Sürekli şikayet eden kişiler için yakınmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmenin ve yardım istemenin bildikleri tek yolu da olabiliyor.

Sürekli şikayet eden insanlara karşı etkili yöntem: Bu 4 soruyu sorun! 1

SÜREKLİ ŞİKAYET EDEN KİŞİYE SORULMASI GEREKEN 4 SORU

Psikolog Dr. Esther Lapite-Garrett, sürekli şikayet eden kişilere doğrudan tepki vermek yerine ihtiyaçlarını anlamaya yönelik sorular sormayı öneriyor.

1. "Bu konuda nasıl bir destek istersin?"

Psikoloğa göre bu soru, karşıdaki kişiye dinlendiğini ve ciddiye alındığını hissettiriyor. Aynı zamanda kişinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu düşünmesini sağlıyor. Bazen yalnızca içini dökmek, bazen manevi destek görmek, bazen de sorununa çözüm bulmak isteyebiliyor.

2. "Şimdiye kadar bu durumla nasıl başa çıktın?"

Bu soru, kişinin yaşadığı sorun karşısında gösterdiği çabayı fark etmesine yardımcı oluyor. Sürekli olumsuzluklara odaklanan kişiler, daha önce işe yarayan yöntemleri ve kendi çabalarını gözden kaçırabiliyor.

Psikoloğa göre kişinin bugüne kadar yaptıklarının fark edilmesi, kendisini daha güçlü hissetmesini sağlayabiliyor.

3. "Bu süreçte kendini ne kadar yalnız hissediyorsun ve sana nasıl yardımcı olabiliriz?"

Sürekli şikayet etmenin altında bazen kişinin bütün sorumluluğu tek başına üstlendiğini düşünmesi yatabiliyor. Bu soru, kişinin çevresindeki destek ağını fark etmesine yardımcı oluyor.

Arkadaşların, ailenin veya iş arkadaşlarının desteğini hatırlatmak, yaşadığı yükü tek başına taşımak zorunda olmadığını hissettirebiliyor.

4. "Şu anda nelerin kontrolün dışında olduğunu düşünüyorsun, yeniden kontrolü sağlamana nasıl yardımcı olabiliriz?"

Psikoloğa göre sürekli şikayet eden bazı kişiler kendilerini çaresiz hissedebiliyor. Bu durumda yakınmak, yapabildikleri tek şey gibi görünebiliyor.

Bu soruyla kişinin kontrol edebileceği küçük alanları fark etmesi ve çözüm için yeni adımlar atması teşvik ediliyor.

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