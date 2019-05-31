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YENİKAPI İSKELESİNDE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Çağatay KENARLI- Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü
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-İDO iskelesinden görüntü
-Genel ve detaylar
-İskeleye gelen vatandaşlar

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