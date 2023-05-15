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  4. Yenikapı Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Yenikapı Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

15.05.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yenikapı Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Yenikapı Marmaray'da saat 15.00'te meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yenikapı Marmaray

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