HABER

Yenişehir’de yaz okulları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaz spor okulları açıldı.Belediye Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyespor tarafından programlanan ücretsiz yaz spor okulu, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Belediye Başkanı Davut Aydın’ın iştirakiyle ilçe stadyumunda çalışmalarına başladı.

Yenişehir’de yaz okulları başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaz spor okulları açıldı.
Belediye Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyespor tarafından programlanan ücretsiz yaz spor okulu, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Belediye Başkanı Davut Aydın’ın iştirakiyle ilçe stadyumunda çalışmalarına başladı. Belediyenin yaz tatili boyunca 6-12 yaş arası öğrencilerin ücretsiz olarak spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için hayata geçirdiği yaz spor okullarına ilk gün 100 öğrenci kayıt yaptırdı.
Temizlik işçileriyle kahvaltıda buluştu
Belediye Başkanımız Davut Aydın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı yaptı. Aydın, “Şehrimizi gece gündüz temizleyen, gizli kahramanlarımız, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizle sabahın erken saatlerinde kahvaltımızı yaptık. Sıcak sohbetleri ve ilçemizin güzelleşmesinde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin” dedi.

Yenişehir’de yaz okulları başladı

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Karadeniz'de artan deniz suyu ısısı, şiddetli yağışları tetikliyorKaradeniz'de artan deniz suyu ısısı, şiddetli yağışları tetikliyor
İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliğiİstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

İstanbul'da yarın 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor!

İstanbul yarın sandık başına gidiyor!

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

Bu ilkokuldaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.