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Yer: Antalya! Görüntüler tedirginliğe yol açtı, uzman isim uyardı: Gördüğünüzde dokunmayın

03.04.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sahillerinde görülen denizanaları için Prof. Dr. Jale Korun açıklama yaptı. Korkulacak bir şeyin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Korun, vatandaşları uyararak "Gördüğünüzde dokunmayın, elinize almaya çalışmayın" dedi.

Yer: Antalya! Görüntüler tedirginliğe yol açtı, uzman isim uyardı: Gördüğünüzde dokunmayın

Antalya sahillerinde son günlerde görülen denizanaları vatandaşları tedirgin etti. Denizanaları ile ilgili olarak açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, korkulacak bir şeyin olmadığını ifade ederek vatandaşların denizanalarını gördüğünde eline almaması uyarısında bulundu.

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"BİRKAÇ AY İÇİNDE KAYBOLACAK"

Kızıldeniz'de her yıl ocak ayında başlayıp haziran ortalarına kadar süren denizanası göçü nedeniyle Antalya Körfezi'nde yaşanan denizanası yoğunluğunun birkaç ay içinde kaybolacağı kaydedildi. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, bilimsel adı 'Rhopilema Nomadica' olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde akıntı ile Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını belirtti. Prof. Dr. Korun, "Yılın bu zamanlarında yollarını kaybeden denizanaları rüzgarın da etkisiyle Antalya sahillerine kadar ulaşıyor. Bir kısmı caretta carettalara yem olurken, bir kısmı da sahile veya kayalıklara vurarak telef oluyor. Haziran ayı ortalarında da bu süreç tamamlanıyor. Yaz sezonunda denizlerimizde denizanasına rastlamak çok zor bir olasılık. Vatandaşların korkacağı bir şey yok" dedi.

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"ANTALYA'YI DENİZANASI İSTİLASINDAN KORUYORLAR"

Antalya denizinin kendine has ekosistemi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Korun, "Bizim en büyük şansımız Antalya Körfezi'nin kapalı bir deniz olmaması. Denizanalarının çoğalması için durgun ve kirli su gerekli. Bizim denizlerimiz temiz ve akıntısı bol. Buraya gelen denizanaları yollarını kaybeden, göç esnasında hava muhalefeti nedeniyle guruptan kopanlar. Denizanaları ile beslenen caretta carettalar, körfezin koruyucuları olarak görev yapıyor. Protein yönünden zengin denizanalarını avlayan kaplumbağalar, Antalya'yı olası denizanası istilasından koruyor" diye konuştu.

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"GÖRDÜĞÜNÜZDE DOKUNMAYIN"

Son günlerde sahile vuran denizanası görüntülerinin sosyal medyaya yüklenmesinin vatandaşları ürküttüğünü bildiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Korun, "Panik yapacak bir şey yok. Gördüğünüzde dokunmayın, elinize almaya çalışmayın. Birkaç ay içinde kaybolacaklar. Kimisi avlanacak, kimisi kıyıya veya kayalıklara vurup yok olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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