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  4. Yer: Antalya! Yerin altından gelen ses, hayatlarının şokunu yaşattı: Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım

Yer: Antalya! Yerin altından gelen ses, hayatlarının şokunu yaşattı: Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım

01.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda drenaj kanalında mahsur kalan 23 yaşındaki kişi ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. kanala hırsızlık için girdiği belirtilen şüpheli, polise verdiği ifadede, "Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığını fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim'' dedi. Görgü tanığı Ahmet Akbaş ise ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, ''Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım'' ifadesini kullandı.

Yer: Antalya! Yerin altından gelen ses, hayatlarının şokunu yaşattı: Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım

Olay, saat 10.30 sıralarında, Antalya'nın Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki drenaj kanalında meydana geldi. Birçok suçtan kaydı bulunan K.C., iddiaya göre, kablo çalmak için girdiği drenaj kanalının kapatıldığını fark edince rögar içinden demir parmaklıkların arasından seslenip yoldan geçenlerden yardım istedi. Kanaldaki K.C.'yi görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme motoruyla parmaklıkları kesti, polis yolu trafiğe kapattı.

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''SÜRÜNEREK GELDİM''

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından K.C., balyozla kırılan kapak yerinden çıkarıldıktan sonra kurtarılabildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığını fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim. Yolda yürüyenleri görünce yardım istedim" dedi. K.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin çalışmasını izleyen görgü tanığı Ahmet Akbaş ise ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, "Kanaldan seslenip, yardım ve su istemiş. Biz de polislere bilgi verdik. Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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