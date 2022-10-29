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Yer: Beşiktaş! Gece yarısı lüks galeriye kurşun... 25 milyon değerindeki aracı, brandayla kapattılar

29.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta kimliği belirsiz kişilerce lüks otomobil galerisine düzenlenen saldırıda, çok sayıda kurşunun isabet ettiği, 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı. Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

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CAMDA 15 KURŞUN

Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

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LÜKS ARACA BRANDA ÇEKİLDİ

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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