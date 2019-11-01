Yer: İstanbul! Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilen binada yapılan incelemeler sonrası binanın yıkımına karar verildi. Pazartesi günü yıkımı planlanan bina için alınan güvenlik önlemleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bina önünde ahşap dolap, kapı, komodin gibi eşyalarla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle binanın bulunduğu caddede yaşayanlar duruma isyan etti.

Ardahan Caddesi üzerinde bir esnaf, "İster istemez tedirgin olunuyor. Yıkılacak mı, nasıl olacak, neyle karşılaşacağız? Sonuçta müşterilerimiz gelip gidiyor hoş bir görüntü değil. Önlem alınmadı. Bizim konuştuğumuz kadarıyla çevresi örülecek. Şu anda herhangi bir şey yok. Herhalde ilk etapta içini boşaltıp daha sonra etrafı örülecek" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDİP GELİYOR"

Caddenin okula giden yol üzerinde olduğunu ve çocukların binanın yanından geçtiklerini ifade eden Yılmaz Yıldız da alınan önlemlerin artırılmasını istedi. Çocukların ve yayaların güvenliğinin olmadığını ifade eden Yıldız, "Burada her taraf için tehlike. Önlem alıp daha modern bir şekilde indirmek gerekir. Burada çocuklarımız okula gidip geliyor, birinin kafasına düştüğü zaman o çocukların bedelini kim ödeyecek." diye konuştu. 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bina yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Binanın içinde bulunan inşaat malzemelerinin toplanmasının ardından binanın Pazartesi günü tamamen yıkılması planlanıyor.

(DHA)

