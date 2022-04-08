HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Mersin! Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Yer: Mersin! Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

08.04.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de demir sopalı kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 Suriyeli, ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yer: Mersin! Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Olay, 4 Nisan'da Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

ADRESLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Screenshot_2

Screenshot_3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin kapısını 'sert kapattın!' deyip... O anlar kameradaTaksinin kapısını 'sert kapattın!' deyip... O anlar kamerada
Erdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdıErdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdı
Akşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdiAkşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdi
Anahtar Kelimeler:
suriye Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.