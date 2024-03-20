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  4. Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

20.03.2024 10:38
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Samsun’dan gelen bir haber görenleri şaşkına çevirdi. 20 yaşındaki genç kız uyuşturucu ticareti şüphelisi olarak otel odasında yakalandı. Damla Nur Ataş hakkındaki suçlamalar nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde, otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti şüphelisi Damla Nur Ataş (20), gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

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Samsun uyuşturucu otel odasında
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