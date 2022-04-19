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  4. Yer: Sinop... Yeniden ortaya çıktı! 2 bin 500 yıllık tarih, gün yüzüne çıktı

Yer: Sinop... Yeniden ortaya çıktı! 2 bin 500 yıllık tarih, gün yüzüne çıktı

19.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yapılacak olan millet bahçesi için çalışmaların sürdüğü alanda dikkat çeken bir keşif yapıldı. Proje kapsamında, tarihi surların önünde yer alan binaların yıkımı devam ederken, inşaat alanında 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent bulundu.

Yer: Sinop... Yeniden ortaya çıktı! 2 bin 500 yıllık tarih, gün yüzüne çıktı

Sinop'ta yapılması planlanan millet bahçesi için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında, tarihi surların önünde yer alan 5 binanın yıkımı tamamlanırken, bugünkü çalışmalar sonucunda kale duvarında yer alan 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent (çiçek veya yaprak işlemeli süs) ortaya çıktı.

Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında tarihi surların önündeki binaların yıkımı devam ediyor. 16 Aralık 2021'de başlayan yıkımlar çerçevesinde bugüne kadar, arasında Sinop Belediyesine ait hizmet binasının da yer aldığı beş binanın yıkımı tamamlandı.

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Tarihi kale surlarının turizme kazandırılması amaçlanan proje kapsamında yapıların yakılmasıyla, kale duvarına işlenmiş 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent de ortaya çıkarıldı.

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Kale duvarına dört boğa başından oluşur şekilde işlenen kırlentin, antik çağda gücün sembolü olarak tasarlandığı tahmin ediliyor. (AA)

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Sinop
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