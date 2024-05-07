HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Tekirdağ! 218 kilometre hızla korkunç kaza

Yer: Tekirdağ! 218 kilometre hızla korkunç kaza

kadir.gunduz kadir.gunduz
07.05.2024 08:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Motosikletin, 218 kilometre hızla önündekine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Tekirdağ- Malkara kara yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Malkara yönüne giden motosikletli gruptan Kemal Ş. (29) yönetimindeki motosiklet Kadir Salih Ö.'nün kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Diğer motosiklet sürücüleri yaralı arkadaşlarına müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Başlarında kask bulunan iki sürücüsü, gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, Kemal Ş.’nin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kemal Ş.’nin saatte 300 kilometre hıza ulaştığı, ardından önündeki motosikleti görünce yavaşlamaya çalıştığı, 218 kilometre hızla da çarptığı görüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 milyondan fazla ele geçirildi! 363 kişi yakalandı1 milyondan fazla ele geçirildi! 363 kişi yakalandı
Kafasını bedeninden ayırmışlar! Köyde tüyler ürperten 'kesik baş' dehşetiKafasını bedeninden ayırmışlar! Köyde tüyler ürperten 'kesik baş' dehşeti
Haydarpaşa açıklarında gemi karaya oturdu!Haydarpaşa açıklarında gemi karaya oturdu!
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Her şey ortaya çıktı! F.Bahçe'de oyuncular arası gerginlik... 'Yıldız isim kapıları tekmeledi'

Her şey ortaya çıktı! F.Bahçe'de oyuncular arası gerginlik... 'Yıldız isim kapıları tekmeledi'

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.