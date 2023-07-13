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  4. Yerel halkla oturup alkol içti! Uzmanlar üç ayda 4.000 kişiye saldıran maymun konusunda uyarı yaptı

Yerel halkla oturup alkol içti! Uzmanlar üç ayda 4.000 kişiye saldıran maymun konusunda uyarı yaptı

13.07.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal’de yerel halkla birlikte alkol masasına oturan sarhoş maymun dehşet saçtı. Alkol tükettikten sonra sarhoş olan maymun üç ay içinde tam 4.000 kişiye saldırdı. Yetkililer yerel halkı vahşi maymuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nepal’de sarhoş maymun paniği yaşandı. 9 yaşındaki bir erkek çocukta dahil olmak üzere 3 ay içinde 4.000 kişiye saldıran maymun ülkede küçük çaplı bir kaosa neden oldu. Nepal'in Katmandu kentindeki Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nde maymun ısırıkları nedeniyle hastaneye gelen kişilerin sayısının artması üzerine yerel yetkililer harekete geçti.

DÜKKANLARA GİREREK ALKOL ALIYOR

Saldırgan maymunun dükkanlara girerek alkol çaldığı ve sonrasında yerle halkla birlikte alkol içtiği ifade edilirken sarhoşluk belirtilerin gösteren maymunun hırçınlaştığı belirtildi. Özellikle son 3 ayda maymun saldırılarıyla hastaneye kaldırılanların sayısındaki artış nedeniyle yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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alkol Nepal maymun

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