"Yerel seçimin sonuçları genel seçimden önemsiz değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yerel bir seçime gidiyoruz ama sonuçları itibarıyla bu bir genel seçimden asla ve asla önemsiz değil. Bizler için çok önemli. Çünkü geneli ilgilendiren çok önemli sonuçlar çıkacak." dedi.

Karaaslan, partisinin 19 Mayıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 28 Şubat postmodern darbesinin 22'nci yılını yaşadıklarını, o günün tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Bugün Türkiye'nin daha özgür, daha demokratik, daha şeffaf hale geldiğine işaret eden Karaaslan, "Bugün bambaşka bir Türkiye'de daha farklı şeyler konuşuyor olmamızın öz güvenini yaşıyoruz. Diğer taraftan 27'nci yılı olan Hocalı katliamı var. Hakikaten bu yüzyıla hiç konduramadığımız, gerçekten büyük zulmün ve insanlık suçunun yaşandığı bir başka yıl. Bunlara baktığımızda hem yakın Türkiye tarihi hem de dünya tarihinin ne büyük acılarla bizi bugünlere taşıdığının farkındayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimlere gittiğini hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti: