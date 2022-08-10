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Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

10.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye seçimleri bir diğer adıyla yerel seçimleri ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere belediye seçimleri en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Aradan geçen 3 yılın sonunda vatandaşlar bir sonraki seçim tarihlerini internet üzerinden, "Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?" şeklinde sorgulamaya başladı. Peki yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? İşte merak edilenler...

Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da tamamlanmasıyla, vatandaşlar için bir sonraki seçimlerin tarihlerini sorgulamaya başladı. 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. İşte bir sonraki yerel seçim tarihleri...

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YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Toplamda 13 parti seçimlerde yer alacak.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ilk turuda aynı gün gerçekleşecek.

Bir sonraki yerel seçimlerin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.

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BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması beklenmektedir.

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