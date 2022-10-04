HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Görüntüler nefes kesti

Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Görüntüler nefes kesti

04.10.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek yerli otomobil Togg'a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Güvenlik testlerinde olduğu ifade edilen Togg'un Osmangazi Köprüsü'nden geçtiği görüldü. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Görüntüler nefes kesti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SUV modelinin güvenlik testindeki görüntüleri yayınlandı.

Son dakika... TOGG fiyatı ne kadar olacak? İddialara en net yanıt geldi…Son dakika... TOGG fiyatı ne kadar olacak? İddialara en net yanıt geldi…

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

FE

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

TRUGO'YA ÖZEL ÜRETİLEN ŞARJ CİHAZLARI KURULUMA HAZIR

Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu açıklanmıştı.

Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme! Şarj cihazı ilk kez görüntülendiYerli otomobil Togg'da yeni gelişme! Şarj cihazı ilk kez görüntülendi

Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verilmişti.

a

BU AYIN SONUNDA SERİ ÜRETİME HAZIR

Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV’u pazara çıkaracak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

d

TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü çeyrekte rekor kırdı!Üçüncü çeyrekte rekor kırdı!
"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılarSosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar
Anahtar Kelimeler:
Otomobil togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'

Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.