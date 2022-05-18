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Yerli otomobil TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra ilk kez Samsun'da!

18.05.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merakla piyasaya çıkmasını beklediği yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra ilk kez Samsun'da görücüye çıktı.

Yerli otomobil TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra ilk kez Samsun'da!

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan yeni hizmet binaları, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ile Neslihan Hancı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile çok sayıda oda ve borsa başkanlarıyla iş insanları katıldı.

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SAMSUN ÜÇÜNCÜ ŞEHİR OLDU

Açılış programında ayrıca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) açtığı stantta ise Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra ilk kez Samsun'da görücüye çıktı. Açılışın ardından programa geçen Hisarcıklıoğlu, 'Üreten Samsun'un Yıldızları' ödül törenine de katıldı.

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Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, "Eğer bir kişiye ilave iş aş açabilir o kişinin yanında o kişinin yanında bir kişi ekmek yiyebiliyorsa ülkesine bir lira katma değer yaratıp zenginlik sağlayabiliyorsa ne mutlu ona. Samsunlu tüccar ve sanayicilerimizin bu zor şatlara rağmen bir taraftan pandemi bir taraftan Ukrayna Rusya savaşı bir taraftan içimizdeki sıkıntılar olmasına rağmen üretmeye, almaya, satmaya kardeşlerimiz aşkla, şevkle devam ediyorlar" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Samsun
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