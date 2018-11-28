Yeşil çayın bu kullanım alanlarını daha önce hiç duymamıştınız!

GÜNEŞ YANIĞI VE DİĞER CİLT TAHRİŞLERİNİ YATIŞTIRIR
Aloe vera genellikle güneş yanıkları için kullanılır ancak aloe vera yoksa aynı işi yeşil çay da görebilir. Temiz bir bez parçasını soğutulmuş yeşil çayla ıslatın ve sorunlu cildinize uygulayın.
TIRNAK ÇATLAKLARINA ÇÖZÜM
Tırnağınız çatlamış ve kırılmasını izlemekten başka çareniz olmadığını düşünüyorsanız size vereceğimiz bu tavsiyeyi uygulayın. Çatlayan tırnağa kullanılmış yeşil çay poşetini uygulayabilirsiniz. Tırnağınızın eski formuna kavuştuğunu göreceksiniz.
EVDEKİ KOKULARDAN KURTULAMAK İÇİN
Kullanılmayan çay poşetlerini, buzdolabı, çöp kutusu, ayakkabı dolabına koyarak hoş olmayan kokulardan kurtulabilirsiniz.
TEMİZLİK SUYUNA EKLEYİN
Yeşil çay aslında birçok ev işine yardımcı olabilir. Ahşap zeminleri temizlerken paspas suyuna ekleyebilirsiniz. Mobilyaları temizlemek için soğutulmuş çay da kullanabilirsiniz. Camı temizlemek için bir sprey şişesine bile koyabilirsiniz.
BİTKİLERİ FAZLA SUDAN KORUYUN
Yeşil çay poşetlerini toprağın altına yerleştirirseniz fazla suyu emmesine yardımcı olabilirsiniz.
AĞIZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN
Hepimiz kahvenin ve sodaların dişlerinizi lekeleyebileceğini biliyoruz, ancak yeşil çay aslında şekersiz içtiğiniz sürece diş sağlığınıza yardımcı olabilir. Catechins adı verilen moleküller sayesinde, günde bir fincan yeşil çay içmek, dişlerinizin korumaya yardımcı olur. Yeşil çaylı bir gargara bile yapabilirsiniz.
KESİKLERE YEŞİL ÇAYLI ÖNLEM
Yeşil çay küçük kesikleri yönetmeye yardımcı olabilir. Yeşil çayda bulunan tanenler, kanı pıhtılaştırarak kanamayı durdurur. Bir şekilde kendinizi kestiğinizde, yapmanız gereken tek şey soğuk, kullanılmış bir çay poşetiyle kanamayı durdurmaktır.
UYURKEN KİLO VERİN
Yeşil çay, kalori içermeyen bir şekilde hazırlanabilir. Kilo kaybına yardımcı olduğu söylenen yeşil çayın etkilerini görmeniz için yatmadan 2 saat önce tüketmeniz önerilir.
CİLDİ ZARARLI IŞINLARDAN KORUR
Tüketildiğinde yeşil çay yaşlanmayı geciktirebilir, bizi UV ışınlarından korur, cilt tonunu iyileştirir ve hatta akneyi azaltır. Yeşil çay içeren kozmetik ürünleri kullanabilirsiniz.
KIRIŞIKLIKLARIN ETKİLERİNİ YUMUŞATIR
Yeşil çay, antioksidanları sayesinde yaşlanmanın etkilerine de yardımcı olabilir. Kağı havluyu yeşil çaya batırın emdirin ve yüzünüze uygulayın.
TIRNAKLARI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR
Tırnaklarınızla ilgili sorunlarınız varsa, bunları haftada bir kez yeşil çay esansiyel yağıyla ıslatmak, onların daha güçlü, ışıltılı ve hatta renklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
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