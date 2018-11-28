Yeşil çayın bu kullanım alanlarını daha önce hiç duymamıştınız!

Yeşil çay aslında birçok ev işine yardımcı olabilir. Ahşap zeminleri temizlerken paspas suyuna ekleyebilirsiniz. Mobilyaları temizlemek için soğutulmuş çay da kullanabilirsiniz. Camı temizlemek için bir sprey şişesine bile koyabilirsiniz.

Tırnağınız çatlamış ve kırılmasını izlemekten başka çareniz olmadığını düşünüyorsanız size vereceğimiz bu tavsiyeyi uygulayın. Çatlayan tırnağa kullanılmış yeşil çay poşetini uygulayabilirsiniz. Tırnağınızın eski formuna kavuştuğunu göreceksiniz.

Aloe vera genellikle güneş yanıkları için kullanılır ancak aloe vera yoksa aynı işi yeşil çay da görebilir. Temiz bir bez parçasını soğutulmuş yeşil çayla ıslatın ve sorunlu cildinize uygulayın.

AĞIZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Hepimiz kahvenin ve sodaların dişlerinizi lekeleyebileceğini biliyoruz, ancak yeşil çay aslında şekersiz içtiğiniz sürece diş sağlığınıza yardımcı olabilir. Catechins adı verilen moleküller sayesinde, günde bir fincan yeşil çay içmek, dişlerinizin korumaya yardımcı olur. Yeşil çaylı bir gargara bile yapabilirsiniz.

KESİKLERE YEŞİL ÇAYLI ÖNLEM

Yeşil çay küçük kesikleri yönetmeye yardımcı olabilir. Yeşil çayda bulunan tanenler, kanı pıhtılaştırarak kanamayı durdurur. Bir şekilde kendinizi kestiğinizde, yapmanız gereken tek şey soğuk, kullanılmış bir çay poşetiyle kanamayı durdurmaktır.

UYURKEN KİLO VERİN

Yeşil çay, kalori içermeyen bir şekilde hazırlanabilir. Kilo kaybına yardımcı olduğu söylenen yeşil çayın etkilerini görmeniz için yatmadan 2 saat önce tüketmeniz önerilir.

CİLDİ ZARARLI IŞINLARDAN KORUR

Tüketildiğinde yeşil çay yaşlanmayı geciktirebilir, bizi UV ışınlarından korur, cilt tonunu iyileştirir ve hatta akneyi azaltır. Yeşil çay içeren kozmetik ürünleri kullanabilirsiniz.