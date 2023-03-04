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Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu! Jandarma tarafından etkisiz hale getirildi

04.03.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu’ kapsamında, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan PKK’lı Yaşar’ kod adlı Osman Manak, MİT tarafından yeri tespit edilip jandarma ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu! Jandarma tarafından etkisiz hale getirildi

Geyiksuyu bölgesinde, 24 Aralık 2022 tarihinde güvenlik güçlerinin arazi taramasında 4 kişilik terörist grup tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise kaçtı. Bu teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1 Mart günü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli, teröristlerin köy evinde saklandıklarını tespit etti. Bali Deresi yakınlarında bulunan Karşılar köyünde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, hava destekli operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 teröristten 1’i ölü ele geçirildi, diğeri ise yaralı kaçtı. Etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı’nca terörden arananlar listesinde ‘yeşil’ kategoride aranan ‘Yaşar’ kod adlı Osman Manak olduğu tespit edildi.

BİRÇOK TERÖR EYLEMİNE KATILMIŞ

Jandarma kaynaklarından alınan bilgiye göre; Kandil tarafından örgütü Tunceli'de yeniden organize etmek üzere bölgeye gönderildiği belirlenen, sözde ‘Dersim Saha Komutanı’ ‘Yaşar’ kod adlı teröristin, PKK’nın 24 yıldır dağ kadrosunda olduğu ve bu süre zarfında da birçok terör eylemine katıldığı tespit edildi. Terörist Manak’ın, 11 Temmuz 2005 tarihinde Adıyaman'da vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Trabzon'a giden Jandarma Er Coşkun Kıran’ın Tunceli- Pülümür yolunda kaçırılması, 2016- 2019 yılları arasında Tunceli merkez ve Hozat kırsalındaki terör olaylarının planlayıcısı, farklı zamanlarda yol kesme ve güvenlik güçlerine ve bölgede görev yapan kamu kurumlarının araçlarına yönelik taciz ateşi açılması gibi birçok eyleme katıldığı belirlendi.

3 KİŞİ YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI

Bu arada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarla 3 şüpheli, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist MİT jandarma

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