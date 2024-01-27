MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yaptığı ilginç dansla çok konuşuldu! Dansı kısa sürede gündem olmayı başardı! "İçimden geldiği gibi"

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yaptığı ilginç dansla çok konuşuldu! Dansı kısa sürede gündem olmayı başardı! "İçimden geldiği gibi"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 09:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Alkan, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu Instagram hesabından ilginç dansını paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Alkan, daha önce de dünyaca ünlü isimler Hailey Bieber’ın ve Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Herkesin 'Afrodit' lakabıyla tanıdığı Alkan kendine özgü kişiliği ve yorumları ile herkesi gülümsetiyor.

banu22

Oyuncu 149 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dans ettiği bir video paylaştı. Paylaşıma, "Muhteşem dansım evimde içimden geldiği gibi" notunu düştü. Oyuncunun ilginç dansına yorum yağdı.

banu11

"Zarif asil kadın", "Bir sen eksiktin şimdi tam oldu", "Harikasınız Enerjiniz hiç bitmesin", "Canım benim çok seviyorum seni güzel kadın" gibi yorumlar yaptılar.
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. Geçtiğimiz yıllarda Show TV'de yayınlanan ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı 'Dünya Güzellerim' adlı programla adlarından uzun süre söz ettiren fantastik üçlü, 'Dünya Güzellerim Masada' adlı programla ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

"BENİ TAKLİT EDİYORLAR"

banu alkan3

70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızlara yaptığı göndermelerle gündeme geliyor.

Banu Alkan, sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaşarak Kylie Jenner’ın ve Hailey Bieber'ın kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı hamle gündem yarattı! Tek yumrukla yere serdiYaptığı hamle gündem yarattı! Tek yumrukla yere serdi
Kızları Su büyüdü! Doğum günü pozuna yorum yağdı Kızları Su büyüdü! Doğum günü pozuna yorum yağdı
Aile'nin son sahnesi çekildi! Dizinin finali ifşa olduAile'nin son sahnesi çekildi! Dizinin finali ifşa oldu
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Oyuncu yaşında söyledi
En Çok Okunan Haberler
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri!

MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri!

15 kişi paraları saymaktan yoruldu!

15 kişi paraları saymaktan yoruldu!

İlk bölümüyle reyting rekoru kırdı! Bomba transfer

İlk bölümüyle reyting rekoru kırdı! Bomba transfer

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay!

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay!

CHP 8 büyükşehir belediyesi ile İstanbul ilçelerindeki adaylarını açıkladı

CHP 8 büyükşehir belediyesi ile İstanbul ilçelerindeki adaylarını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.