Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, yıllara meydan okuyor.

Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Sinan Özen'le sunuculuk da yapan güzel oyuncu, Yeşilçam'da yer aldığı ateşli sahnelerle de adından söz ettirdi.

En son 2005 yılında Asla Unutma filminde rol alan Sibel Turnagöl, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Şişli'de bir moda evinin sahibi olan Sibel Turnagöl, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Sosyal medyada aktif olan Sibel Turnagöl'ün son haline ''Hala çok hoşsunuz'' ve ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' gibi yorumlar yapılıyor.



