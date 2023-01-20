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Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

20.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şöhret kapısını henüz 16 yaşındayken aralayan Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl, şimdilerde 54 yaşında. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Sibel Turnagöl'ün son haline beğeni yağdı.

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, yıllara meydan okuyor.

Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Sinan Özen'le sunuculuk da yapan güzel oyuncu, Yeşilçam'da yer aldığı ateşli sahnelerle de adından söz ettirdi.

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

En son 2005 yılında Asla Unutma filminde rol alan Sibel Turnagöl, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Şişli'de bir moda evinin sahibi olan Sibel Turnagöl, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Sosyal medyada aktif olan Sibel Turnagöl'ün son haline ''Hala çok hoşsunuz'' ve ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' gibi yorumlar yapılıyor.

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl son haliyle şaşırttı! Gören hayret etti

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