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  4. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle ağızları açık bıraktı! "Değişen sadece yıllar"

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle ağızları açık bıraktı! "Değişen sadece yıllar"

18.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Bahar Öztan Şaşkın Milyoner, Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerle hafızalara kazındı. Sayısız filmde rol alan Türk sinemasının gamzeli güzelinin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle ağızları açık bıraktı! "Değişen sadece yıllar"

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan adeta yıllara meydan okuyor. Duru güzelliği ile büyüleyen ve Türk sinemasına damga vuran Bahar Öztan’ın son halini görenler çok şaşırdı.

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Bodrum’da gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Öztan geçtiğimiz günlerde hastalığının nüksettiğini duyurmuştu. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden ünlü isim, sevenlerinden dua istedi.

bahar-öztan-son-hali-şaşırttı

60 yaşındaki sevilen isim reklam filmleri ile televizyon ekranına merhaba dedi. Reklam filmlerinin ardından gamzeli güzel olarak tanınan Öztan yapımcıların dikkatini çekti.

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Şaşkın Milyoner, Kanlı Nigar, Doktor Civanım, Futboliye gibi filmlerde rol alan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la sahneye çıktı.

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Bahar Öztan daha sonra Görgüsüzle ve Aşk Kapıyı Çalınca dizilerinde rol aldı. Ünlü ismin son halini gören takipçileri "En sevdiğim gamzeli", "Hiç değişmemişsiniz", "Çok güzelsiniz", "Hala aynı güzellik", "Değişen sadece yıllar" yorumlarında bulundu.

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