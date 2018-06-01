Yetenek Sizsiniz’de şok… Öyle bir gösteri yaptı ki jüri salonu terk etti!

Yetenek Sizsiniz programının İngiltere versiyonunda yarı final heyecanı sürüyor. Finale çıkmak için mücadele eden adaylar arasındaki bir yarışmacı, yaptığı gösteriyle jüri üyelerini şaşkınlığa uğrattı.

Amanda Holden, Alesha Dixon, David Walliams ve Simon Cowell’in karşısına çıkan Marty Putz, jüri üyelerine önce su püskürttü. Holden, Dixon, Walliam ve Cowell neye uğradıklarını şaşırırken, Putz ve yardımcısı ikinci aşamaya geçmek için jüri masasının önüne geldi.

Islattığı jüriye tuvalet kağıtları fırlatan Putz, Holden ve Dixon’ın tepkisiyle karşılaştı. Su püskürtüldükten sonra hayır oyu vermek için butona basan ikili, tuvalet kağıtlarını gördükten sonra ise masadan kalkarak salonu terk etti. Erkek jüri üyeleri bu performansı gülümseyerek izlerken, ‘Çocuklar bu şovu çok beğenecek’ dedi.

Holden, diğer jüri üyelerinin yorumunun ardından masaya geri dönerek elindeki suyu yarışmacıya fırlattı.

